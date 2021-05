Una buona dose di tenacia, una pallina spedita nella giusta direzione e arriva il sorriso del successo. Vittoria esterna del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 30 maggio), nella terza giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Serie B1 Maschile, si è imposto per 5 a 1 sui padroni di casa del Tennis Club Livorno.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una vittoria che vale tre punti in classifica per i biancazzurri che, malgrado l’assenza di Ghorbel e la condizione fisica non ottimale di Crespi, sono riusciti ad aggiudicarsi la gara. Un risultato traguardato, tra l’altro, con il ritorno in campo – dopo cinque anni di stop dall’attività agonistica – del capitano Vito Tarlo, vincitore del primo doppio in coppia con Jacopo Tarlo che ha fatto il suo esordio in serie B1.

Nei singolari: Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.5) ha battuto Lorenzo Pellegrino (Livorno, classifica 2.7) 3-6/6-2/6-3; Paolo Cristofaro (Brindisi, classifica 2.7) ha battuto Edoardo Cocchella (Livorno, classifica 3.1) 6-0/6-3; Jacopo Tarlo (Brindisi, classifica 2.8) è stato sconfitto da Edoardo Paoletti (Livorno, classifica 3.2) 6-3/6-4; Nicolò Crespi (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Alessandro Antoni (Livorno, classifica 2.6) 2-6/6-4/6-4.

Nei doppi: Tarlo V./Tarlo J. (Brindisi, classifica 3.3 e 2.8) hanno battuto Cocchella/Paoletti (Livorno, classifica 3.1 e 3.2) 6-2/6-3; Giangrande/Cristofaro (Brindisi, classifica 2.5 e 2.7) hanno battuto Apolloni/Pellegrino (Livorno, classifica 2.8 e 2.7) 6-7/6-1/10-5.

«Questa contro Livorno è una vittoria importante – ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del C.T. Brindisi –, che ci consente di guardare con ottimismo al prosieguo del campionato. Seppur in formazione rimaneggiata a causa dell’assenza di Ghorbel e della condizione non ottimale di Crespi che ha comunque disputato e vinto un grande match, abbiamo espresso un ottimo tennis.

Complimenti anche a Cristofaro e a Giangrande per la vittoria sia in singolare sia in doppio. Sono contento ed orgoglioso di tutti i ragazzi, abbiamo messo in campo una bellissima prova di squadra».

Si torna in campo mercoledì prossimo (2 giugno), quando i biancazzurri sui campi del sodalizio di via Ciciriello, affronteranno gli ospiti del Circolo Tennis Reggio Emilia.