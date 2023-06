Piove, poi viene il sereno e allora il calore del pubblico sotto la pioggia traccia una sorta di vittoria arcobaleno. Successo interno per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 11 giugno), nella sesta giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Serie B 1 Maschile, si sono imposti per 4 a 2 sugli ospiti del Torres Tennis Sassari, conquistando con una giornata di anticipo rispetto alla fine della regular season, l’accesso ai playoff per la promozione in A2.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una vittoria che trascina i biancazzurri a quota dieci punti in classifica e vale l’ipoteca sulla qualificazione per il tabellone finale del campionato.

Nei singolari: Matteo De Vincentis (Brindisi, classifica 2.3) ha battuto Andrea Cherchi (Sassari, classifica 2.6) 6-2/6-1; Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) ha battuto Matteo Mura (Sassari, classifica 2.6) 3-6/6-4/6-3; Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.3) ha battuto Valerio Perruzza (Sassari, classifica 2.2) 6-3/6-4; Jacopo Tarlo (Brindisi, classifica 2.7) è stato sconfitto da Giulio Torroni (Sassari, classifica 2.7) 6-1/6-7/6-3.

Nei doppi: Massari/Tarlo (Brindisi, classifica 2.6 e 2.7) sono stati sconfitti da Perruzza/Sarais (Sassari, classifica 2.2 e 2.7) 6-2/6-4; Rajski/De Vincentis (Brindisi, entrambi classifica 2.3) hanno battuto Torroni/Mura (Sassari, classifica 2.7 e 2.6) 6-3/3-6/10-3.

«Questa vittoria contro Sassari ci garantisce l’accesso alla fase playoff – ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del CT Brindisi -. Il nostro obiettivo principale era quello di una salvezza tranquilla quindi questo risultato, che supera di gran lunga le aspettative iniziali, ci rende felici ed orgogliosi. Abbiamo disputato una gran bella gara, dimostrando forza e carattere: Massari ha vinto in rimonta un match pazzesco, la chiave del successo di oggi. Adesso, ci prepariamo per l’ultima giornata della stagione regolare, decisiva per definire la nostra posizione (la seconda o la terza, ndr) nella classifica del girone in vista della fase finale del campionato».

Domenica prossima (18 giugno), nell’ultima giornata della fase a gironi, i biancazzurri affronteranno in trasferta gli ospiti del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio.