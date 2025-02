Un tentativo di rapina si è concluso con un nulla di fatto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio, al supermerket di Corso Roma 130. Erano circa le 18:30 quando un uomo, con il volto parzialmente coperto da un berretto, ha fatto irruzione nel punto vendita, brandendo un coltello e minacciando l’unica cassiera presente per farsi consegnare il denaro.

L’azione del malvivente si è rivelata vana a causa del sistema di casse automatiche installato nel supermercato, che impedisce qualsiasi apertura manuale. Nonostante le minacce insistenti e la presenza di una lama di circa dieci centimetri, la dipendente non ha potuto soddisfare la richiesta del rapinatore. Resosi conto dell’impossibilità di accedere al denaro, l’uomo è stato costretto a fuggire a mani vuote.

Sul posto è rapidamente intervenuta una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi, che ha raccolto le testimonianze dei presenti e avviato immediatamente le ricerche. Secondo le descrizioni fornite, il sospettato è un uomo alto circa 1,60 metri e di circa 40 anni.

La nota della tentata rapina è stata diramata a tutte le pattuglie in servizio per facilitare l’individuazione del malvivente.

Gli agenti stanno ora esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato e delle aree circostanti per identificare il responsabile.

L’indagine è in corso e non si esclude che l’uomo possa essere assicurato alla giustizia o costituirsi già in serata.