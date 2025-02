Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 febbraio, nel quartiere Casale a Brindisi. Un giovane di 22 anni, Matteo Passante, ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva via Primo Longobardo, nei pressi dell’istituto superiore Majorana, finendo rovinosamente sull’asfalto.

La moto ha continuato la sua corsa per circa 50 metri, schiantandosi contro un’auto in sosta in via Napoli. Alcuni cittadini hanno immediatamente allertato il 118 e il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il suo cuore ha cessato di battere pochi minuti dopo l’arrivo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il personale del Pissta per i rilievi del caso, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.