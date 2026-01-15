L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Bosco”, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Guendalina Cisternino, organizza per domani, 15 gennaio 2026, un’importante iniziativa di alto valore educativo e civile che si terrà presso il Pala Gentile di Ostuni, con inizio alle ore 9.30.

Ospite dell’incontro sarà il Dott. Emanuele Fiano, architetto e politico italiano. Già consigliere comunale a Milano dal 1997 al 2006, parlamentare nelle file del Partito Democratico e oggi responsabile della politica estera del PD, Fiano è da anni impegnato nella difesa dei valori democratici e della memoria storica. Figlio di Nedo Fiano, unico sopravvissuto della sua famiglia al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, porta avanti una testimonianza intensa e profondamente significativa sul piano umano e civile. La senatrice Liliana Segre nel ricordare Nedo Fiano afferma: “Nedo era alto, bello, vigoroso, vulcanico, estroverso: riportava con esattezza i fatti, le situazioni, i personaggi della tragedia che aveva attraversato, ma li impersonava come un attore consumato, alzava la voce o la riduceva a un sussurro, si commuoveva e piangeva sulla sorte sua e di tutta la sua famiglia assassinata dai nazisti”. Inoltre, aggiunge che quando le scuole di tutta Italia cominciarono ad invitarla, “quasi in ogni luogo ero stata preceduta da Nedo Fiano” che si è donato fino all’ultimo per aiutare i giovani a ricordare il dramma della Shoah.

L’incontro, dal titolo “Testimonianza e Memoria”, rappresenta un’importante occasione di formazione per gli studenti dell’Istituto, inserendosi nel percorso di preparazione alla Giornata della Memoria 2026. L’evento è inoltre parte integrante del progetto “Il Viaggio della Memoria”, che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Bosco” porta avanti da anni con convinzione e continuità. Infatti, anche per l’anno in corso, il progetto vedrà la partecipazione di una delegazione di 19 alunni, accompagnati dai docenti della scuola, che prenderanno parte a un viaggio formativo nella città di Cracovia e nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau, vivendo un percorso emozionale e di profonda riflessione che resterà indelebile nel loro cammino di crescita personale e civica.

Attraverso iniziative come questa, l’Istituto rinnova il proprio impegno nella promozione della memoria come strumento fondamentale di consapevolezza, responsabilità e cittadinanza attiva, affinché le nuove generazioni al rispetto, alla pace e alla democrazia.

