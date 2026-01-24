La Polizia di Stato, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi in provincia e nel corso dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata del 20 gennaio ha arrestato un pregiudicato brindisino poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Lo stesso pregiudicato era stato arrestato nel marzo dello scorso anno e già condannato per fatti analoghi.

All’arresto del quarantacinquenne brindisino si è giunti nel corso di un’attività di Polizia Giudiziaria sfociata in una perquisizione effettuata presso la sua abitazione a San Pietro Vernotico dove si riteneva avesse ripreso, dopo il precedente arresto l’attività illecita di spaccio di droga.

La perquisizione ha confermato quindi i sospetti dei poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi che hanno rinvenuto circa 11 grammi di cocaina, già suddivisa in 16 dosi pronte per la vendita.

Alla luce di quanto rinvenuto, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, sottoposto agli arresti domiciliari.