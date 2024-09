La città di Ceglie Messapica, riconosciuta come una delle capitali della gastronomia pugliese, si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione del Ceglie Food Festival, in programma dal 6 all’8 settembre 2024. Questo evento, ormai tra i più longevi in Italia, rappresenta un crocevia tra passato e futuro, con un tema affascinante: “Innovazione è evoluzione? Quale sarà il futuro della cucina?”.

L’edizione 2024 esplorerà non solo la cucina come arte, ma l’intero sistema gastronomico, focalizzandosi su temi come la produzione agricola sostenibile, la nutrizione e l’evoluzione del gusto. Il festival si propone di offrire una riflessione sul significato contemporaneo del “buono”, interrogandosi su come l’innovazione possa guidare il futuro della cucina, mantenendo saldo il legame con la tradizione.

Il Palco del Festival : il cuore pulsante dell’evento, condotto da Federico Quaranta, vedrà chef, produttori e giornalisti discutere e dimostrare come tradizione e innovazione si fondono nella cucina moderna.

Esposizioni e Stand : tra le vie del centro storico, le aree tematiche approfondiranno i vari aspetti dell’innovazione alimentare: Agricoltura e allevamento sostenibili . Nutrizione e alimentazione funzionale . Street food pugliese , con degustazioni dei piatti tipici.



Torna anche l’appuntamento con Slow Food, dove i migliori produttori locali presenteranno le loro eccellenze, dai formaggi agli oli extravergini, fino ai presìdi Slow Food come il biscotto cegliese e il capocollo di Martina Franca. Un cooking show speciale si terrà il 7 settembre, dove i produttori condivideranno le loro esperienze attraverso piatti unici.

Accanto alla gastronomia, il festival offrirà numerosi eventi culturali e musicali, tra cui:

Crazy Roll Band : un viaggio musicale dagli anni ’30 agli anni ’50, con swing e rock’n’roll.

Show di Circo di Strada : spettacoli emozionanti, tra giocoleria e fuoco, per tutte le età.

DJ Set di Misspia: un travolgente show musicale che mescola il vintage con la musica moderna.

Nell’ultima serata, il pubblico potrà assistere a un cooking show dedicato ai piatti tradizionali pugliesi, accompagnati da vini locali selezionati da sommelier esperti.

Il Ceglie Food Festival 2024 si conferma come un evento di riferimento per gli amanti della gastronomia, unendo tradizione e innovazione in un dialogo globale, con un programma ricco di esperienze culturali e culinarie.

Il Ceglie Food é prodotto da New Music Promotion con il sostegno del Comune di Ceglie Messapica. Partner dell’evento sono Teknoservice, Nuovarredo, Med Cooking School, FirePro, Blooming, Antico Viaggi e Turismo. Media Partner: Ceglie Notizie, Radio CBSN e Apulia Web TV.

Programma

Apertura festival Talk show

Presentazione dell’edizione 2024 del festival con Flavio Cellie, giornalista e direttore Glocal Media e Angelo Palmisano, Sindaco di Ceglie Messapica

Data: 6 settembre, 21:00

Venue: Piazza Plebiscito, Palco

Crazy Roll Band

Concerto

Un viaggio nel tempo a partire dagli anni ’30 fino all’America degli anni ’50, tra pin-up, fiumi di whiskey e balli sfrenati, ed ecco che abbiamo la Crazy Roll Band. Un quartetto scacciapensieri capace di far ballare in un mix di passione, danza, teatralità ed energia omaggiando la grande epoca dello swing, passando per le grandi interpreti rhythm’n’blues femminili tra cui Ruth Brown ed Etta James, fino a cavalcare l’onda dell’intramontabile rock’n’roll d’annata tra le note di Jerry Lee Lewis.

Data: 6 settembre, 21:30

Venue: Piazza Plebiscito, Palco

Ceglie Food Festival 2024

04/09/2024

Gambling band

Show itinerante

Capitanata dal trombettista compositore Giancarlo Dell’Anna, la Gambling band ci trascinerà tra le vie dello street food. I suoi musicisti vantano importanti collaborazioni (Neffa, Negramaro, Manu Chao, Sud Sound System). Un progetto dinamico, caratterizzato da un suono capace di canalizzare l’energia delle più diverse contaminazioni musicali (balkan, funk, popular, jazz) che si fondono con musica e arrangiamenti originali da ballare.

Data: 6 settembre, 21:30

Venue: Piazza Sant’Antonio – Via Muri

Quasimusicale

Circo di strada Mr. Santini è un clown-fantasista ed il suo show, dal sapore decisamente di altri tempi, fonde giocoleria ed equilibrismo a gag musicali. Paragonato dal pubblico in più occasioni al grande Buster Keaton, Mr. Santini porterà lo spettatore, coinvolgendolo direttamente nella sua performance, all’interno di un mondo fatto di equilibri precari e comicità. Numeri unici, originali, poetici e demenziali, dall’alto profilo tecnico il tutto combinato insieme. Numeri soavi come il contact juggling magistralmente condotti (Santini è tra i pochi che arriva a manipolare fino ad otto sfere contemporaneamente). Numeri musicali in cui Mr. Santini, consegnando al pubblico sette campanelle riesce a suonare il suo grande pianoforte umano. Non è uno spettacolo per bambini ma i bambini si divertono; non è uno spettacolo per adulti, ma gli adulti lo adorano.

con Mr. Santini

Data: 6 settembre, 21:00 e 22:30

Venue: Belvedere Monterrone

Raymi

Circo di strada

Spettacolo di fuoco e di coreografie con bolas, corde, ventagli realizzati a mano, pioggia di fuoco e manipolazione. Gli artisti danzano e giocano con il fuoco. A cura della compagnia Pachamama, presente sul territorio italiano da oltre vent’anni con spettacoli di musica, danza, teatro, circo e arte di strada.

Con Francesco Dracca e Loredana Gaudio

Data: 6, 8 settembre, 22:00 e 23:30

Venue: Belvedere Monterrone

La notte dello slow food

Show

Il territorio, le colture, il cibo e le eccellenze: un patrimonio da salvaguardare. Sarà una rassegna di prodotti, piatti e produttori dell’Alto Salento.

• Il biscotto di Ceglie presidio Slow Food con Tommaso Chirico, Forno San Lorenzo.

• La pasta dai grani antichi con Luigi Bennardi, Azienda agricola Bennardi.

• I formaggi delle masserie con Pietro Caliandro, Masseria Fragnite.

• I legumi e gli ortaggi di stagione con Azienda agricola Nicola Zaccaria.

• L’olio extravergine di oliva con Simone Valente, Agricola Sifé.

• Il vino e i vitigni autoctoni recuperati con Elisabetta Vierucci, Tenute Rubino.

Data: 7 settembre, 21:00

Venue: Piazza Plebiscito, Palco

Transiti

Extra

Inaugura sabato 7 settembre 2024 la mostra a cura di Patrizia Staffiero ed Enrico Gabriele Rollo, con 47 fotografie di Fabrizio Spucches e di Enri Canaj, Guillaume Herbaut, Fatimah Hossaini. Con scatti di grande formato che saranno visibili anche dall’alto grazie al suggestivo allestimento realizzato lungo i terrazzamenti degli Orti comunali, i fotografi si confrontano sul tema dei diritti civili negati e di quei processi di integrazione, educazione e sensibilizzazione finalizzati alla conoscenza delle diverse culture ed etnie.

Data: 7 settembre, 20:00

Venue: Orti Periurbani

Misspia

DJ set

Un incredibile gusto per il vintage e una fantastica ironia che rendono le sue performance travolgenti e divertenti. Un personaggio a metà tra Bettie Page e Keely Smith: con la bellezza della prima e l’ironia della seconda. Patrizia Piarulli, in arte Misspia, una vita da pin-up, con abiti vintage e acconciature complicate: esperta, prima che ancora che diventasse di moda, del genere più vitale della musica, il rock’n’ roll. Divertente, ironica, mai banale, una bomba di femminilità. Riesce ad entrare in una grande empatia con il suo pubblico, che si scatena nei ritmi travolgenti e gioiosi delle sue accurate selezioni.

Data: 7 settembre, 22:30

Venue: Belvedere Monterrone

Menu di Puglia

Cooking show

• Chef Domenico De Rinaldis – Riso, patate e cozze.

• Chef Alessio Greco con il casaro Vincenzo Caprera – Che frisa, che Puglia… come ti piglia!

• Chef Giovanni Uggenti – Cavatelli, ceci, cozze e fiaschetto.

• Chef Toni Moschettiere – Filetto di sgombro alla mediterranea.

• Chef Luca Chiriaco – Il pasticciotto.

Antonio Giovane, sommelier AIS, accompagnerà i piatti con i vini di cantine Paolo Leo.

Data: 8 settembre, 21:00

Venue: Piazza Plebiscito, Palco

ConTurBand

Show itinerante

La prima marching band pugliese sfilerà con il suo ampio repertorio musicale, dal funk al jazz, dal blues alla samba, fino ai travolgenti ritmi balcanici e le canzoni della tradizione italiana. Quattordici anni di attività, oltre 800 concerti all’attivo per le piazze e le strade di molte città italiane e non solo. Riconoscibile dallo stile inconfondibile e dalla energica sonorità, la formazione si è sempre distinta per qualità ed innovazione del repertorio musicale e coreografico, prendendo parte anche ad importanti festival jazz nazionali, rassegne d’arte, feste patronali, sagre ed eventi. Più volte premiata come migliore band a concorsi nazionali di categoria.

Data: 8 settembre, 21:30

Venue: Piazza Sant’Antonio – Via Muri

Meno per meno

Circo di strada

Nel caso di un prodotto tra due numeri negativi, ci troviamo di fronte ad una moltiplicazione con due fattori con segni concordi. Dunque, il risultato dell’operazione è positivo. Meno per meno fa show. Magia, giocoleria e fuoco sono i tre elementi che attraggono i bambini. Comicità e battute divertono i più grandi. Dettagli e piccoli riferimenti conquistano i più attenti.

Con Mattia Triuzzi

Data: 8 settembre, 21:00 e 22:30

Venue: Belvedere Monterrone

Contatti Ufficio Stampa: Flavio Cellie

Email: flavio.cellie@gmail.com

Tel: (+39) 333 1173456