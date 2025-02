E’ fissata per domenica 2 marzo la prima pulizia spiagge di comunità di Torre Guaceto edizione 2025. La riserva chiama a raccolta associazioni, cittadini e famiglie, tutti coloro che per una mattinata desiderino dare il proprio contributo alla tutela dell’area protetta.

Lasciata l’auto all’esterno del Parco, i partecipanti raggiungeranno a piedi le spiagge attraverso un percorso iniziale di circa un chilometro e quattro, poi si muoveranno per gruppi lungo la costa insieme al personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

L’appuntamento è fissato per le ore 9 e l’attività terminerà intorno alle 12.30.

Partecipare all’evento di comunità è semplice, basta compilare il seguente form entro le ore 12 del 27 febbraio https://docs.google.com/forms/d/1Ayz6W4xk3iTD72RSHfDxQdiBEp-NQSrKa8d1-dZkuRI

Gli aderenti, poi riceveranno tutti i dettagli utili per la partecipazione via mail.

L’impegno della comunità di Torre Guaceto per Torre Guaceto è quanto mai importante per proteggere la riserva dall’invasione dei rifiuti che, a causa dei venti da Nord del periodo, il mare sta portando sulle spiagge incontaminate dell’area protetta.

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO