Palazzo Roma di Ostuni conclude la sua prima rassegna di Cabaret “Risate d’Autore” con il duo comico più famoso di Puglia: Toti e Tata. Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo saranno in scena con lo spettacolo “Il cotto e il crudo” mercoledì 23 aprile alle ore 21:00.

Con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso pensieri laterali, dialoghi serrati, poesie demenziali, fraseggi comici, esilaranti calembour, lo spettacolo propone in scena una coppia storica della comicità pugliese. E proprio la Puglia, come regione, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi, è tra le protagoniste della messa in scena.

Dopo gli iniziali convenevoli e cerimonie, tra Emilio ed Antonio scoppia un conflitto senza precedenti che, in breve tempo, li porterà inesorabilmente “al chi sono io ed al chi sei tu”. Niente e nessuno potrà fermare la “resa dei conti” tra i due, mentre parleranno di crisi economica, di energie alternative, di ricordi d’infanzia, di poesia e di metalinguistica. Uno spettacolo per chi ama l’improvvisazione, i salti nel vuoto e, soprattutto, il ragù che cuoce dalle cinque di mattina.

La rassegna è organizzata da Palazzo Roma con il sostegno delle Farmacie Matarrese di Ostuni, che saranno presenti ad ogni serata con un desk informativo sui servizi offerti e coupon sconto esclusivi per il pubblico di Palazzo Roma.

I biglietti sono disponibili con prezzo ridotto 30,00€ (ragazzi) e 35,00€ (adulti).

Per informazioni e prenotazioni:

info: www.palazzoromaostuni.com

+ 39 0831 1771087

www.facebook.com/palazzoroma

IG @palazzoroma

#palazzoromaostuni