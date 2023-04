Le Case di Quartiere di Brindisi si confermano i luoghi perfetti per realizzare appuntamenti formativi e laboratoriali che promuovano l’innovazione e il rafforzamento delle capacità di cittadini di tutte le età e organizzazioni associative e imprenditoriali a vocazione sociale e culturale.

Dopo il primo ciclo di appuntamenti formativi svolti da marzo a luglio 2022 e dopo un intenso periodo dedicato alle scuole superiori con i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, il progetto Case di Quartiere propone dei minicorsi gratuiti che partono dall’ascolto dei bisogni e delle esigenze formative dei gestori degli spazi pubblici cittadini della rete delle Case, e dei tanti cittadini che in questo ultimo anno si sono rivolti agli sportelli permanenti di progettazione, comunicazione e animazione territoriale.

Si parte il 14 e il 21 aprile, dalle ore 18,00 alle 20,00 presso Parco Buscicchio con il minicorso gratuito dedicato al “Budgeting” una delle competenze più importanti del project management. Il modulo completerà di fatto il percorso realizzato con INVIA Il bugiardino del progettista, laboratorio permanente di progettazione del Progetto Case di Quartiere, che negli appuntamenti precedenti ha affrontato temi altrettanto basilari come leggere e interpretare un bando, compilare un formulario, trasformare le idee in progetti. Il nuovo laboratorio, tenuto da Marica Girardi Responsabile Progettazione Case di Quartiere Brindisi, si concentrerà sui numeri e sulla sostenibilità della progettazione.

Iscrizioni ancora aperte a questo link: https://forms.gle/3T1ZZR1hPREmtcSv8

Seguiranno i tre appuntamenti del corso di comunicazione efficace INCLUDI che avrà luogo a Molo 12, la Casa di Quartiere di Palazzo Guerrieri il 26 aprile, 3 e 10 maggio dalle ore 16,30 alle 19,00. Il corso sarà incentrato sulle competenze di base necessarie a qualsiasi organizzazione per gestire la propria immagine: l’ufficio stampa (come impostare i rapporti con i media e scrivere un comunicato per la stampa, 3 maggio) e la grafica per i social network con l’utilizzo di piattaforme online di progettazione “facile” come Canva (10 e 17 maggio). I due moduli, tenuti da Serena Mingolla e William Vesnaver del team comunicazione di Case di Quartiere, potranno essere seguiti entrambi o singolarmente.

Nei giorni 9 – 11 e 16 – 18 maggio, dalle 18,00 alle 20,00 presso Casa della Musica nell’ex Convento Santa Chiara, chiuderà la nuova serie dedicata alla formazione, un minicorso di “Design Thinking” (Progettazione dei Servizi) che, partendo dalla rete delle Case di Quartiere come caso di studio, realizzerà un percorso laboratoriale per la progettazione di servizi ed esperienze innovative in linea con le trasformazioni dei modelli di business, i bisogni e i comportamenti degli utenti. Il corso di progettazione dei servizi sarà tenuto da Kedy Claudia Cellamare, service designer e animatrice territoriale del team Case.

I tre minicorsi sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini.

Il Progetto Case di Quartiere è realizzato dal Comune di Brindisi nell’ambito del Progetto Case di Quartiere finanziato dal POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III – Azione 3.2. – Asse prioritario IX – Azione 9.3. Programma regionale “Pugliasocialein” Hub di Innovazione sociale.

Per informazioni è possibile scrivere a info@palazzoguerrieri.org