Nella giornata di ieri, venerdì 22 novembre, a Latiano e Oria, è stata effettuata una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro Lionetti.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, fortemente voluti negli ultimi mesi dal Questore e condivisi dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi Carnevale e dai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’ASL e dei Monopoli, ha controllato diverse attività commerciali ed identificato 214 persone. Durante il controllo di 83 veicoli, sono state contestate 3 sanzioni al codice della strada.

Nei confronti di 4 attività commerciali sono state elevate sanzioni amministrative per carenza igienico sanitaria e contestate violazioni previste dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza. Sono, inoltre, al vaglio della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura le licenze di alcune attività gestite da soggetti privi dei requisiti morali previsti dalla normativa di settore.

Durante i controlli è stato segnalato all’Autorità Amministrativa un giovane di Latiano per uso personale di droga. Una donna residente ad Oria, invece è stata tratta in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati 50,119 gr di cocaina e 85,83 gr di eroina.

Come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, la donna è stata condotta in carcere presso la Casa Circondariale di Lecce.

All’attività hanno preso parte gli agenti del Commissariato di Mesagne, della Questura e della Polizia Stradale, le Unità Cinofile della Polizia di Frontiera, nonché militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.