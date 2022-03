Si terrà venerdì 25 marzo alle 11 a Riva Marina Resort di Specchiolla a Carovigno l’incontro pubblico in tema di sviluppo turistico con gli Assessori regionali al Turismo, Gianfranco Lopane, e allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.

Turismo in Provincia di Brindisi. Nuove prospettive di sviluppo è il titolo dell’incontro in cui gli Assessori regionali si confronteranno insieme agli operatori turistici e agli amministratori locali della Provincia.

Presenti anche l’ex assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco e il capogruppo CON Giuseppe Tupputi.

L’iniziativa, voluta dal consigliere regionale Alessandro Leoci in collaborazione con il Consorzio Albergatori Carovigno, vuole essere un momento di confronto con i diretti interessati sul tema dello sviluppo turistico nella Provincia di Brindisi.

“Dopo la mancanza di incontri pubblici in presenza a seguito della pandemia – afferma Leoci – è fondamentale tornare a confrontarsi di persona, uscire dal palazzo per incontrare chi opera sul campo, coordinarsi con gli amministratori locali, riavvicinare la politica ai cittadini e agli operatori. Confido nella partecipazione dei brindisini a questo incontro che reputo essenziale in questa fase di ascolto che l’Assessore Lopane sta conducendo sull’intero territorio regionale”.

“L’appuntamento di venerdì tra gli addetti ai lavori del turismo e delle attività ricettive – afferma Enzo Di Roma, presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno – sarà un’occasione unica per tutto il settore. Ed è nostra volontà lanciare in tale contesto l’idea della creazione di un brand, un marchio unico per tutti gli operatori che vogliano aderire e che li renda riconoscibili. Ciò significherà maggiore professionalità e garanzia per i turisti che verranno in Puglia. Un discorso aperto e valido anche e, soprattutto, ai piccoli imprenditori dei bed & breakfast”.

Per registrare la propria presenza all’incontro basterà compilare il modulo al seguente link https://bit.ly/incontroturismo.