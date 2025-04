L’inaugurazione dell’happening che darà il via alla versione allargata dell’appuntamento più atteso dell’anno che prende il titolo “Fungle – Divertimento senza età”, è in programma proprio nel giorno di Pasquetta 2025, il 21 aprile, con la cerimonia del taglio del nastro in programma alle ore 10:00 presso il grande arco gonfiabile nel Parco del Cillarese, con la conduzione curata dal giornalista brindisino e presentatore ufficiale Nico Lorusso, alla presenza dell’organizzatore, il Maestro Carmine Iaia, del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e di Don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale, che impartirà la benedizione all’evento. L’importante momento di apertura godrà dell’accompagnamento musicale dalla strepitosa violinista brindisina Chiara Conte.

Come ormai noto, l’intuizione del Maestro Carmine Iaia, in occasione della favorevole concomitanza tra festività religiose e istituzionali del mese di aprile 2025, con la collaborazione del fratello del maestro, Armando Iaia, e la nuova visione organizzativa del Dott. Mattia Cozzetto, co-fondatore della Cozzetto Media Company, scaturita dal successo delle precedenti edizioni, si è trasformata in un grande evento che si protrarrà per 14 giorni di ininterrotto divertimento dal 21 aprile al 4 maggio 2025 tra food, animazione, musica, sport e spettacolo, nella splendida cornice del Parco “19 maggio 2012” (noto come Parco Cillarese).

La scoppiettante quarta edizione de “La Pasquetta brindisina” è un progetto dedicato veramente a tutti: bambini, adulti, famiglie. Momenti di svago e divertimento per ogni categoria tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 23:00: Luna Park con gonfiabili, mini calci, jumping, tappeti elastici, trenini, playgraound e babycar, teatrino, laboratori creativi, aree pic nic, trucca bimbi, angolo di bellezza, street food, caccia al tesoro con premi giornalieri, sport pomeridiani con gare, esibizioni e lezioni, concerti, musica dal vivo e dj set, format musicali con mascotte e gadget, schiuma party, holi party, artisti di strada, mangiafuoco e prestigiatori. Insomma un programma ricco di appuntamenti speciali che sarà possibile visionare e apprendere sulla pagina Facebook “Fungle Eventi”, da seguire per essere informati ogni giorno!

LA PASQUETTA BRINDISINA PRESENTA

“FUNGLE – DIVERTIMENTO SENZA ETÀ”:

IL PROGRAMMA COMPLETO

Lunedì 21 Aprile – Pasquetta

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Ore 10:00: INAUGURAZIONE CON TAGLIO DEL NASTRO

– Dalle 14:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 17:00 alle 19:00: Giocoleria a cura di EDC Circus Artist.

– Speciale Food “Brindisi incontra Roma”, con piatti tipici brindisini e romani

– Dalle 20:00 alle 23:00: Il grande festival “Bar Italia!”

Martedì 22 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 14:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 17:00 alle 18:00: Artisti di strada e Mangia Fuoco a cura di EDC Circus Artist.

– Dalle 20:00 alle 23:00: Flash mob (Macaroni, Jerusalema) + Dj set Vocalist con Tony Palma

Mercoledì 23 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 19:00 alle 20:00: Teatro burattini a cura di EDC Circus Artist.

– Dalle 20:00 alle 23:00: Rock band “Euphoria”

Giovedì 24 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que Locura

– Dalle 17:00 alle 20:00: SPORT – Mini tornei di Pallavolo bambini e adulti a cura della Associazioni Sportive Asd Koru Pallavolo, Bram Pallavolo

– Dalle 20:00 alle 23:00: Negromaro tribute + Dj set con Tony Palma

Venerdì 25 Aprile – Festa della liberazione

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 16:00 alle 17:00: SPORT – Esibizione di Taekwondo a cura Associazione Gold Team

– Dalle 17:00 alle 20:00: SPORT – Torneo regionale Boxe a cura della Boxe Iaia

– Dalle 20:00 alle 23:00: Concerto Musica Popolare Salentina della band “Alla Bua”

Sabato 26 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 20:00 alle 21:30: Artisti di strada e Mangia Fuoco a cura di EDC Circus Artist.

– Dalle 21:00 alle 23:00: Rock band “The Sixty Beat”

Domenica 27 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 18:00 alle 19:00: SPORT – Esibizione di Tango a cura dell’Associazione Tango Levante

– Dalle 19:00 alle 21:00: Spettacolo di magia e illusionismo “Fra illusione e realtà kid”

– Dalle 21:00 alle 23:00: Vanexia in concerto

Lunedì 28 Aprile –

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 17:00 alle 18:00: SPORT – Esibizione Associazione Evolution Fitness

– Dalle 19:00 alle 21:00: Cabaret

– Dalle 21:00 alle 23:00: Dj set con Tony Palma

Martedì 29 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 20:00 alle 23:00: Musica live con Amedeo e Rachele

Mercoledì 30 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 20:00 alle 23:00: Musica live con Milena Mercury

Giovedì 1 Maggio – Festa del lavoro

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 13:00 alle 14:00: Fave per tutti

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 16:00 alle 18:00: SPORT – Esibizione a cura della Ginnastica Artistica “La Rosa”

– Dalle 20:00 alle 23:00: KawaBonga Party

Venerdì 2 Maggio

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 17:00 alle 19:00: SPORT – Mini tornei di basket a cura della Associazione Aurora Basket

– Dalle 20:00 alle 23:00: Dj set con Tony Palma

Sabato 3 Maggio

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 18:00 alle 20:00: Spettacolo di magia e illusionismo “Fra.illusione e realtà”

Domenica 4 Maggio – Giornata di chiusura

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 15:00 alle 17:00: SPORT – Esibizione di scherma a cura della Associazione “Circolo della Scherma”

– Dalle 18:00 alle 20:00: Spettacolo finale con Carolina Benvenga da Rai YoYo

A.S.C.R. UNITI PER LO SPORT