Coreutica, la residenza artistica e didattica sulle musiche e le danze del Mediterraneo, giunge quest’anno alla decima edizione. Protagonista sarà la festa: ogni giorno, dal 14 al 20 luglio, sono previsti laboratori di musica e danza, con due grandi ronde in piazza a San Vito dei Normanni (14 luglio) e a San Michele Salentino (20 luglio)

Terza residenza artistica in questo 2024 per la World Music Academy di San Vito dei Normanni: dopo InOrbita sul tamburo a cornice e Voci in Ascolto sul canto di tradizione orale (con l’ideazione e la direzione di Davide Ambrogio), dal 14 al 20 luglio tocca a Coreutica, con un focus su musiche e danze del Mediterraneo e una ricorrenza speciale: avviata nel 2014, l’avventura di Coreutica spegne quest’anno le sue prime dieci candeline.

Protagonista di questa decima edizione di Coreutica, prodotta come sempre dalla World Music Academy con la direzione artistica della Scuola di Pizzica di San Vito, sarà quindi la festa, intesa sia come partecipazione popolare legata a filo doppio alla dimensione della danza ma anche come celebrazione della stessa residenza, di questi dieci lunghi e felici anni di concerti, laboratori e confronti con partecipanti e formatori da tutto il mondo.

Oltre ai laboratori di musica e danza in programma ogni giorno al laboratorio urbano ExFadda e al Teatro Tex di San Vito, questa edizione prevede due importanti momenti di festa popolare, il 14 luglio a San Vito dei Normanni per la chiusura dei festeggiamenti in onore del santo patrono della cittadina brindisina, e ancora il 20 luglio per concludere la stessa residenza in piazza a San Michele Salentino. Due serate in cui artiste, artisti e appassionati si legheranno insieme nel grande cerchio che è la ronda, con la partecipazione, pure, di tante e tanti tra i migliori interpreti del repertorio popolare pugliese.

Italia, Mediterraneo, Medioriente: i laboratori di Coreutica in sintesi

Per sette giorni, dunque, Coreutica porterà a San Vito un’interessante proposta formativa in ambito di musiche e danze popolari, con formatori e ospiti di altissimo livello nazionale e internazionale. Un programma molto articolato e aperto a tutte le fasce d’età, con lezioni per chi è alle prime armi e per esperti. Saranno a cura della Scuola di Pizzica di San Vito (con Andrea De Siena, Fabrizio Nigro e Franco Gagliani) i laboratori di pizzica e quelli coreografici, con un focus specifico sulla pizzica di San Vito. Ci saranno poi i laboratori sul saltarello (con Viola Centi), sulla danza come spazio di riflessione (con Adriana Borriello) e di creatività per i più piccoli (con Mina Vita). I riflettori saranno puntati anche sulle danze tradizionali internazionali, con gli approfondimenti sul folklore spagnolo (flamenco e muiñeira con Andrea Jiménez Vazquez) e su quello mediorientale e palestinese (dabke, a cura dell’organizzazione Dar Jacir con Mohanad Smama). Oltre alla danza, sono previsti anche laboratori sul tamburello (con Vincenzo Gagliani) e canto corale (“Maresia”, con Fabrizio Piepoli), con un seminario sulle ninne nanne tradizionali a cura di Massimiliano Morabito.

Il programma completo dei laboratori di Coreutica: https://www.worldmusicacademy.it/coreutica-2024-il-programma/

Le ronde di San Vito e San Michele

Due ronde apriranno e chiuderanno, come detto, la decima edizione di Coreutica. Saranno due grandi momenti di festa, in cui i partecipanti potranno vivere con spirito inclusivo la dimensione della festa popolare e la sua intima connessione con musica e danza. Due appuntamenti aperti al pubblico, tanto il 14 luglio in occasione della chiusura della festa patronale di San Vito dei Normanni che il 20 luglio in piazza Marconi a San Michele Salentino, dove già l’anno scorso la ronda di Coreutica si manifestò come una vera e propria (e pacifica) “invasione”. Ai due appuntamenti hanno già aderito alcuni tra i migliori interpreti della tradizione pugliese, tra cui Giancarlo Paglialunga, Massimiliano De Marco, Maria Mazzotta, Salvatore Galeanda, Gioele Nuzzo, Fabio Zurlo, Li Sunature di Ostuni, Pietro Balsamo, i fratelli Giumentaro, Federico Laganà, i producer di Folktronica, oltre agli stessi formatori dei laboratori di Coreutica. Altre adesioni sono attese nelle prossime settimane, mentre nel corso della settimana di residenza sono previste anche diverse incursioni urbane nel centro storico di San Vito, con danze e musiche improvvisate sul momento pronte a coinvolgere direttamente passanti, curiosi e residenti.

Produzione e direzione artistica

Coreutica è prodotta da World Music Academy, il centro sperimentale di formazione e produzione sulla world music di San Vito dei Normanni nato nel 2012 e diretto dal tamburellista Vincenzo Gagliani. La direzione artistica è a cura della Scuola di Pizzica di San Vito, progetto speciale di World Music Academy fondato da quattro personalità attive a San Vito dei Normanni, di cui la Scuola racchiude i percorsi individuali e comuni: Franco Gagliani, storico mandolinista e danzatore attivo da oltre 50 anni; Vincenzo Gagliani, coordinatore WMA e tamburellista di fama internazionale, Fabrizio Nigro, danzatore stabile del corpo di ballo de La Notte della Taranta e performer attivo in tutto il territorio pugliese, nazionale e internazionale; Andrea De Siena danzatore e coreografo attivo stabilmente a Parigi, Barcellona, Betlemme e Roma, città nella quale dirige lo studio culturale La Contrada. Coreutica è inserita in Nuova Generazione Trad, progetto vincitore del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura sul tema della formazione e della trasmissione in ambito tradizionale, che vede tra i partner PACT (Regione Puglia), Comune di San Vito dei Normanni, Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ), Last Floor Studio, Blogfoolk, Vacanze in Puglia, The Puglia Guys.