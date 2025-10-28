In occasione di Halloween, la Biblioteca di Comunità “I portici” di Fasano invita grandi e piccini a trascorrere insieme “Un pomeriggio da Paura”, un appuntamento speciale dedicato alle storie da brividi e alla fantasia.

L’iniziativa si terrà venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 17.00 alle 18.30, ed è rivolta a bambine e bambini dai 3 a 6 anni e da 7 a 10 anni. Durante l’incontro, le bibliotecarie proporranno una selezione di letture a tema Halloween – tra streghe, zucche parlanti e fantasmi gentili – per poi proseguire con una attività laboratoriale pensata per stimolare la creatività dei partecipanti.

L’obiettivo dell’appuntamento è quello di vivere la biblioteca come luogo accogliente, divertente e ricco di storie, in cui anche le festività più giocose diventano occasioni di incontro e di scoperta.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione tramite mail all’indirizzo infoiportici@comune.fasano.br.it oppure telefonando al numero 080 4394227.

“Un pomeriggio da Paura” è il primo di una serie di appuntamenti che la Biblioteca “I portici” dedicherà a tutti nei prossimi mesi: momenti di lettura, laboratori e incontri pensati per vivere la biblioteca come uno spazio di crescita, scoperta e condivisione.

Per restare sempre aggiornati sul calendario degli eventi, si invita a seguire i canali social ufficiali del Comune di Fasano.

Ufficio Stampa

Città di Fasano