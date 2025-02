Il posticipo serale della ventottesima giornata del campionato di Serie A2 vedrà opposte la Libertas Livorno e la Valtur Brindisi, match visibile mercoledì sera in diretta su RaiSport HD, canale 58 del digitale terrestre a partire dalle ore 21:00. Due squadre che vivono momenti di forma e risultati differenti, con i pugliesi in striscia aperta positiva di cinque successi consecutivi e i padroni di casa che invece sono reduci da tre sconfitte di fila, sette negli ultimi nove incontri.



Nella partita di andata al PalaPentassuglia, disputata solo un mese e mezzo fa il 5 gennaio 2025, la Valtur Brindisi ebbe la meglio al termine di un match sofferto e molto equilibrato, terminato con il punteggio di 80-75. Decisivi gli ultimi cinque minuti di gioco, in cui i biancoazzurri ribaltarono l’inerzia dal -8 con un parziale finale di 15-2, trascinati dal miglior Allen della stagione, autore di 34 punti con 12/18 da due, 2/5 da tre, 4 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi in 36 minuti di impiego in campo.



A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi: “Sarà una gara complicata e difficile, su un campo molto caloroso da cui Livorno trae grande beneficio durante le partite casalinghe. Arriviamo a questa sfida con una grande iniezione di fiducia dopo i cinque successi di fila ottenuti da squadra, segno di una crescita individuale e collettiva. Abbiamo qualche problema fisico ma servirà recuperare energie e forze per farci trovare pronti”.

Ex della partita Adrian Banks, miglior marcatore della storia della New Basket Brindisi.

La partita sarà trasmessa mercoledì 19 febbraio in diretta alle ore 21:00 su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, media partner Valtur Brindisi.

