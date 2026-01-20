January 20, 2026
Il fattore PalaPentassuglia si conferma ancora una volta una certezza per una Valtur Brindisi che vuole confermare il trend positivo tra le mura amiche, sconfitta una sola volta a fronte delle undici partite finora disputate a Brindisi in regular season Serie A2. Nel mese di febbraio, i biancoazzurri disputeranno tre partite consecutive in casa, all’interno del fortino su cui costruire il decisivo girone di ritorno con ambizioni da Serie A.
A partire dalle ore 10:00 di martedì 20 gennaio, è possibile acquistare i biglietti singoli per assistere ai prossimi match interni di campionato Valtur Brindisi nel mese di febbraio 2026.
Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (aperto tutti i giorni nei seguenti orari 09:30-13:00; 16:45-20:15 tranne la domenica).
Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):
CATEGORIA A+: 2 PARTITE *(Pesaro e Fortitudo Bologna, a partire da €19)
CATEGORIA A: 9 PARTITE *(a partire da €14)
CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)
CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)
 MATCH IN VENDITA DA OGGI:
• Valtur Brindisi vs Gruppo Mascio Bergamo |CATEGORIA A|– domenica 8 febbraio ore 18:00
• Valtur Brindisi vs Liofilchem Roseto |CATEGORIA C|– domenica 15 febbraio ore 18:00
• Valtur Brindisi vs Reale Mutua Torino |CATEGORIA B|– sabato 21 febbraio ore 20:30
Si ricorda che è attualmente in vendita la prossima partita di campionato in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:0 tra Valtur Brindisi e Unicusano Avellino Basket. Biglietti in vendita a partire da €14.
TICKETS IN VENDITA:
• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)
• online sul sito www.vivaticket.it
• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio
• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

