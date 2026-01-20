Il fattore PalaPentassuglia si conferma ancora una volta una certezza per una Valtur Brindisi che vuole confermare il trend positivo tra le mura amiche, sconfitta una sola volta a fronte delle undici partite finora disputate a Brindisi in regular season Serie A2. Nel mese di febbraio, i biancoazzurri disputeranno tre partite consecutive in casa, all’interno del fortino su cui costruire il decisivo girone di ritorno con ambizioni da Serie A.

A partire dalle ore 10:00 di martedì 20 gennaio, è possibile acquistare i biglietti singoli per assistere ai prossimi match interni di campionato Valtur Brindisi nel mese di febbraio 2026.

Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (aperto tutti i giorni nei seguenti orari 09:30-13:00; 16:45-20:15 tranne la domenica).

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: 2 PARTITE *(Pesaro e Fortitudo Bologna, a partire da €19)

CATEGORIA A: 9 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)

MATCH IN VENDITA DA OGGI:

• Valtur Brindisi vs Gruppo Mascio Bergamo |CATEGORIA A|– domenica 8 febbraio ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Liofilchem Roseto |CATEGORIA C|– domenica 15 febbraio ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Reale Mutua Torino |CATEGORIA B|– sabato 21 febbraio ore 20:30

Si ricorda che è attualmente in vendita la prossima partita di campionato in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:0 tra Valtur Brindisi e Unicusano Avellino Basket. Biglietti in vendita a partire da €14.

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

Ufficio Stampa Valtur Brindisi