I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia – querela presentata da un 63enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne della provincia di Reggio Calabria per truffa. In particolare, il querelato, tramite social network ha posto in vendita un mini escavatore alla somma di 5.000,00 euro, percependo l’anticipo 1.200,00 euro dal querelante, senza consegnare il bene acquistato.