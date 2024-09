Si terrà venerdì 20 settembre a Brindisi, presso la Prefettura, la prossima riunione del comitato di coordinamento per la riconversione della centrale a carbone di Cerano. Il focus dell’incontro riguarderà il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo economico nelle aree industriali di Brindisi.

L’ordine del giorno, definito dal Mimit e dalla Regione Puglia, prevede l’opportunità per una decina di imprese interessate di presentare dei progetti di investimento direttamente al comitato, evidenziando le relative ricadute occupazionali – sia dirette che indirette -, i tempi di realizzazione e anche i connessi fabbisogni in termini di supporto e di autorizzazioni necessarie per poter realizzare gli investimenti.

“E’ importante giungere rapidamente alla sottoscrizione di un accordo di programma, di valenza più ampia rispetto alla sola zona della centrale, tra tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte e le imprese interessate con i rispettivi impegni. L’obiettivo è dare il via libera a un concreto piano di rivitalizzazione dell’area di Brindisi” ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.