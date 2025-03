Sarà l’eclettico cantautore Gianluca De Rubertis, insieme alla sua band, a impreziosire il weekend con un concerto organizzato e promosso da Arci Movimenti di Brindisi. L’appuntamento è in programma venerdì 21 marzo alle 21.30 sul palco del laboratorio urbano Movimenti (via Felice Carena, quartiere Sant’Elia, Brindisi).

Artista salentino tra i più rinomati, presenterà il suo quarto disco che ha un taglio decisamente pop cantautorale. Un lavoro che segna una sintesi del percorso artistico fin qui attuato e fonde, nelle sue dieci tracce, l’immediatezza melodica del precedente album “La violenza della luce”, all’usuale ricercatezza dei testi che agilmente percorrono argomenti cruciali dell’esistenza: dall’amore puro a quello più passionale, dal ricordo all’incombere dei destini degli uomini, dal dolore alla paura, dal mistero alla società. Il suono è solido e improntato alla sintesi, la voce in primo piano fa immergere immediatamente nella profondità delle parole. “L’equazione del destino” è un album pop attuale con rimandi ad un passato glorioso di tradizione cantautorale italiana. Il disco vede le featuring di Dente (ne “Il concetto di virtù”) e di Camilla dei ROS (in “Eterno rosso”).

Gianluca De Rubertis nasce a Lecce. Nel 2001 fonda, assieme alla sorella Matilde, a Riccardo Schirinzi e Giancarlo Belgiorno, gli Studiodavoli, che vincono l’Arezzo Wave festival 2002 e nel 2003 firmano per Recordkicks imponendosi sin da subito come band unica in Italia per suono, stile e riferimenti. Nel 2006, De Rubertis si trasferisce a Milano e decide di collaborare con Alessandra Contini, con la quale fonda la band Il Genio. La scalata alla ribalta per questa nuova formazione è rapidissima: nel 2007 i due vengono contattati dalla storica etichetta Cramps e il primo album omonimo esce nel marzo del 2008.

Il primo album solista “Autoritratti con oggetti” viene pubblicato nel 2012. In questo disco De Rubertis mostra al pubblico il suo lato più personale e cantautoriale con dodici tracce intense e densamente arrangiate. È del 2020 l’approdo alla casa discografica Sonymusic, con cui esce il suo album, “La violenza della luce”, il terzo da solista, nell’ottobre dello stesso anno.

L’ingresso è riservato ai soci Arci.