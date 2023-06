Venerdì 23 Giugno 2023, presso “Movimenti Laboratorio Urbano”, in Via F. Carene al Quartiere Sant’Elia di Brindisi sarà proiettato il docufilm “Chemical Bros”.

Il film, prodotto da LIFE AFTER OIL Associazione Culturale, Medicina Democratica, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission, è stato premiato a CINEMAMBIENTE di Torino 2022.

Previste due proiezioni (ore 18.00 e ore 20.30) alla presenza del regista Massimiliano Mazzotta.

La filiera del fluoro, dal minerale fino ai polimeri fluoro-organici e ai PFAS, è estremamente ramificata, interessa la produzione di merci con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, è difficile dipanare la matassa.

Impatti sociali, economici e ambientali si sommano e sinergicamente fanno emergere le nocività esplicite, quelle per esempio che interessano, per motivi e con modalità diverse, la zona di Assemini (Sardegna) e quella della Provincia di Vicenza come pure quelle meno evidenti connessi con le proprietà di disturbatori endocrini di alcune molecole fluorurate.

L’autore riesce, in modo sintetico ma diretto e approfondito, a dare voce a un coro di soggetti dell’esperienza e a illustrare le evidenze scientifiche e la necessità di una netta inversione di rotta. Un film che riesce anche a far emergere il lato umano, a rendere visibile la sofferenza individuale e collettiva dalla Sardegna ad altre parti del mondo e che si infila nelle nostre case sottoforma di oggetti di uso comune.

Il docufilm è espressione di “scienza popolare” ovvero di una ricerca delle cause dell’inquinamento e, nello stesso tempo, espressione della coscienza e dell’azione per contrastare derive ulteriori che colpiscono tutti, ora o in un futuro prossimo, in termini di perdita di ambiente e di salute.