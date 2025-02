Seconda giornata di lezioni del corso Sostenibilità e innovazione “S.C.I.E.N.C.E” (Sustainable development and Circular economy: Indicators and Application tools for Evaluation and Improvement) del Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa.

La lezione verrà svolta presso la sede del corso di laurea di Economia nel polo Universitario dell’ex ospedale Di Summa di Brindisi.

Il corso di alta specializzazione bandito dall’ Università degli studi di Bari Aldo Moro- “S.C.I.E.N.C.E” verte sulle competenze trasversali, un’opportunità formativa unica dedicata sia agli studenti universitari che ai professionisti e agli esterni in possesso di diploma di scuola superiore.