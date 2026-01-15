Nella serata di ieri 14 gennaio, all’esito di una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal nuovo Prefetto di Brindisi alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Questore ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio in tutto il capoluogo. Le attività, che hanno visto l’impiego di donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Brindisi, si sono concentrate soprattutto nelle zone più affollate del centro cittadino, senza tralasciare le periferie; un’attenzione particolare è stata riservata all’area adiacente alla Stazione Ferroviaria.

Al termine delle operazioni sono stati controllati 3 esercizi pubblici e gli avventori di una sala scommesse da parte della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e da parte della Guardia di Finanza che ha impiegato anche le unità cinofile. Inoltre, sono state controllate complessivamente 195 persone, 108 veicoli e sono state contestate due violazioni alle norme del Codice della Strada.

I controlli di questo genere si ripeteranno nelle prossime settimane non solo a Brindisi, ma anche nei Comuni della provincia.