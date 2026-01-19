Termina con una sconfitta interna la prima fase di questo primo campionato di A2, sconfitta indolore per le fasanesi che avevano già conquistato il pass per la fase successiva che porta alla promozione nella categoria superiore. I tre punti in palio sono andati alla squadra imolese. Primo set di marca fasanese ,con le romagnole sempre ad inseguire, poi l’inerzia della gara cambia e le viaggianti mostrono un piglio più sicuro che le porta ad aggiudicarsi la posta “Siamo dispiaciuti della sconfitta nonostante una buona partenza per poi calare moltissimo – dichiara a fine gara Amelie Pixner – Mi è sembrato come tornare indietro a quel periodo in cui non riuscivamo ad esprimerci al meglio. Imola però dopo il primo set ha cominciato a giocare benissimo e alla fine ha vinto meritatamente . Noi ora ci concentriamo per la prossima fase dove vogliamo dire la nostra con decisione e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Io sono sempre a disposizione del coach e della squadra, pronta ogni qual volta vengo chiamata in causa a dare il mio contributo”.

Un primo set che vede la Olio Pantaleo giocare in scioltezza contro un Imola decisamente in difficoltà confermate dalla sostituzione di Hoggers con Vecchi. Nel secondo set le cose cambiamo radicalmente con coach Bendandi che cambia in cabina di regia schierando Cavalli al posto di Foresi. Il match cambia radicalmente con le ospiti brave a non mollare di solo millimetro fino a quando a salire in cattedra sono Hoggers e Malik che di fatto pareggiano il conto dei set. Si va al terzo set ma ancora una volta a correre sono le ospiti che trovano nella giovanissima schiacciatrice Gaia Novello (15), MVP della gara, un ottima sponda per mettere in crisi la retroguardia fasanese soprattutto con una battuta molto efficace che porta le emiliane a vincere il set (1-2). Nel set decisivo coach Totero prova a scuotere le sue atlete inserendo Negro per capitan Muzi, Del Freo al posto di Provaroni e Pixner al posto di Franceschini. Nonostante alcuni tentativi di reazione il risultato non cambia e Imola vince meritatamente la gara 1-3.

“Oggi non era semplice scendere in campo e trovare le motivazioni giuste per affrontare al meglio la gara – commenta a fine gara coach Paolo Totero – quando fai un girone di ritorno ottimo e porti a casa l’obbiettivo non è facile rimanere concentrati. Non dovrebbe essere così perché bisogna dare sempre il massimo ma effettivamente il rischio di scivolare è dietro l’angolo. Ci spiace perchè dinanzi al nostro pubblico volevamo chiudere in bellezza ma ora è il momento di concentrarci per il proseguio della stagione e cercare nuovi obiettivi da portare avanti nella prossima fase che ci aggiungiamo a disputare”.

Fallito quindi il tentativo di inanellare l’ottava vittoria consecutiva del girone di ritorno che resta comunque strepitoso per quello che ha regalato a tutto il pubblico fasanese, portando questa squadra alla prossima fase che porterà la Olio Pantaleo a sfidare le grandi di questa serie A2-Tigotà.

Intanto già stilato il prossimo girone della Pool Promozione con i relativi punti di partenza per ciascuna società partecipante:

Costa Volpino 18, Valsabbina Millenuim Brescia 16, Cda Talmassons 15, SMI Roma 14, Narconon Melendugno 13, Nuvolì Altafratte Padova 11, Itas Trentino 10, Olio Pantaleo Fasano 10, Futura Busto Arsizio 8, Gruppo Formula3 Messina 5.

Olio Pantaleo Volley Fasano – Clai Imola Volley 1-3(25-18 22-25 22-25 21-25)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 1, Salinas 11, Piacentini 10, Korhonen 24, Provaroni 4, Franceschini 5, Vittorio (L), Pixner 2, Vinciguerra, Gazzerro (L), Negro, Soleti, Del Freo. All. Totero.

Clai Imola Volley: Malik 22, Novello 15, Romano 3, Foresi 1, Hoogers 21, Salvatori 8, Gambini (L), Cavalli 2, Vecchi 1, Osana (L), Mastrilli, Busolini, Schena. All. Bendandi.

Giada Amatori