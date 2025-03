È servito il set supplementare per aver ragione delle romane della Volleyro Casal de Pazzi di Roma in una gara spettacolare che ha infiammato il numeroso pubblico giunto al Palazzetto di Vigna Marina di Fasano, trai quali spicca il campione italiano Gigi Mastrangelo, giunto a Fasano per seguire le gesta della figlia Nicole.

Match che si presenta subito difficile per le padrone di casa grazie ad un ottima partenza delle ospiti che piazzano subito un ottimo break infiammando subito la gara con un gioco veloce e ben organizzato. Le fasanesi forti della loro esperienza però non perdono la calma e con molta maestria riescono a riportate l’esito del primo set a loro vantaggio con un ottimo contro break (10-3) fino alla sua positiva conclusione.

Per nulla intimorite le giovanissime atlete romane ripartono col piglio giusto premendo sull’acceleratore ad inizio secondo set. Il risultato è quello che le ragazze di coach Paolo Totero subiscono oltremisura gli attacchi precisi e martellanti delle ospiti, che nonostante un tentativo delle gialloblu fasanesi di riportare il set sui giusti binari sono costretti a cedere il game al Volleyro che pareggia il conto dei set con un perentorio 12-25.

Alla ripresa dei giochi però la musica cambia grazie ad una Pantaleo più coriacea che da fondo a tutta la sua esperienza mettendo in crisi le romane che prima subiscono un significativo parziale di 12-5 per poi cedere il set alle padrone di casa.

Tutto sembra indirizzato ad una chiusura rapida del match ed invece la partenza del quarto game vede le ragazze di coach Lorenzo Russo partire con break di ben 7-0 che compromette tutti i piani delle fasanesi. Il tentativo di rimonta costa sangue e sudore per le ragazze del presidente Renzo Abete. Prima arriva un cartellino rosso comminato a capitan Valentina Martilotti e in seguito una parziale rimonta che si ferma al 20-22 non porta i frutti sperati grazie alle bravissime giocatrici romane che si portano sul 2-2.

Si va al tie-break per chiudere la gara. La Pantaleo parte forte piazzando un immediato 4-0 per poi contenere il ritorno del Casal de Pazzi apparse stanche ma anche impotenti contro l’esperienza e determinazione della Pantaleo che chiude definitivamente la contesa portando a casa 2 punti importanti.

“Bellissima gara – afferma coach Paolo Totero – contro una delle più giovani e interessanti formazioni di questo campionato brave ad esprimere una pallavolo molto bella e di grande spessore tecnico. Complimenti al Casal de Pazzi per questa prestazione, ma complimenti anche alle mie ragazze che non hanno mai mollato nei momenti più difficili e con grande esperienza sono riuscite a portare a casa una vittoria importante”.

Grande spettacolo quindi al Vigna Marina di Fasano con due squadre che hanno onorato al meglio il grande valore tecnico e atletico di un campionato difficile e impegnativo come quello di questa stagione.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma 3-2

(25-20, 12-25, 25-21, 20-25, 15-11)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 11, Albano 8, Negro 5, De Dominicis, Di Coste, Campana 14, Vinciguerra, Botarelli 19, Martilotti 8, Soleti 1, Vittorio. All. Totero.

Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma: Mastrangelo, Viti 1, Baleva 18, Hernandez 6, Bovolenta, Talarico 17, Mori, Grkovic, Fusco 12, Moss 13, Ferriozzi 6, Ruggieri, Cantoni, Evangelista. All. Russo

Classifica: Pantaleo Podio Volley Fasano pt. 43, Marsala Volley 32, Star Volley Bisceglie 32, Volleyro Casal dei pazzi Roma 31, Epas Agocap Pvt Modica 30, Nimis Cons. Uv. Pomezia 29, Co.Ge. Vesuvio Oplonti 28, Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 22, Ics Vollet Lucia Roma 21, Lu.Vo Barattoli Arzano 21, Zero5 Castellana Grotte 20, Pallavolo Crotone 13, Sirdeco Volley Pescara 0

Giada Amatori