I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e contestualmente denunciato in stato di libertà per tentata estorsione un 39enne del luogo.

In particolare, nella serata del 23 luglio, un 62enne e una 60enne, entrambi da Mesagne, hanno richiesto l’intervento del 112 a seguito dell’ennesima aggressione fisica da parte del figlio.

I militari operanti giunti sul posto hanno constatato che il l’uomo, oltre ad aver distrutto suppellettili vari nell’abitazione, aveva spintonato violentemente il padre, procurandogli delle escoriazioni medicate dal personale del 118.

Dai successivi approfondimenti è emerso che nel corso dell’ultimo anno, il giovane si è reso responsabile di maltrattamenti, vessazioni, violenze e umiliazioni nei confronti dei genitori conviventi, al fine di ottenere quotidianamente la somma di 10/20 euro per l’acquisto di stupefacente.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Lecce, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.