Palazzo Roma di Ostuni torna alla programmazione ordinaria del weekend con l’ultimo successo di Alessandro Siani: “Succede anche nelle migliori famiglie” verrà proiettato da giovedì 11 a domenica 14 gennaio alle ore 18:30 e alle ore 20:00.

Il film racconta la storia di Davide Di Rienzo, considerato la pecora nera della sua famiglia. Laureato in medicina come suo padre, che però è un luminare, fa il volontario alla Caritas. La notizia dell’improvvisa morte del genitore lo fa riunire con il fratello e la sorella per occuparsi della madre che però sembra aver già trovato un rimpiazzo amoroso dando così vita alla tipica commedia degli equivoci.

Il cast del film vanta nomi importanti: Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena e molti altri. La regia di Alessandro Siani mostra un’abilità nel creare una narrazione divertente, con situazioni spensierate e momenti comici che tengono viva l’attenzione dello spettatore.

In una sola settimana “Succede anche nelle migliori famiglie” ha incassato 3,8 milioni, superando il totale del precedente film di Siani, Tramite amicizia, uscito a San Valentino 2023 con un risultato finale di poco più di 3 milioni. Il film, oltre che primo in classifica, è anche primo per media per cinema (quasi 5mila euro), e dovrebbe arrivare ai 6 milioni di euro totali, un risultato importante per il Box Office post-pandemico considerando che solo un pugno di titoli nazionali (C’è ancora domani, Il grande giorno, Le otto montagne, La stranezza, Me contro te – Il mistero della scuola incantata e Santocielo) ha superato la soglia dei 5 milioni.

