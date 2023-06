Circa 60 eventi tra cultura, musica e teatro, rassegne per bambini. Tutti i luoghi del territorio coinvolti, quasi 4 mesi di appuntamenti, la maggior parte gratuiti e a misura di ogni generazione. È «Godiamoci l’estate», il cartellone di «WoW! Fasano», il calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni.

Il via ufficiale lo ha già dato Mr Rain con la tappa fasanese di Road to battiti a cura di Radio Norba e giugno avrà un altro appuntamento importante: Irene Grandi in «Io in blues» con Jazz Studio orchestra chiuderà la festa patronale (lunedì 19 giugno, ore 21, piazza Ciaia, ingresso gratuito). Il clou di luglio sarà Herbie Hancock a cura di Locus Festival (giovedì 13, ore 21, piazza Ciaia, biglietti disponibili su www.locusfestival.it e www.ticketone.it).

Non mancherà la rassegna di Bari in jazz al Minareto con tanti appuntamenti tra cui Erica Mou e Concita De Gregorio (sabato 5 agosto, ore 21, biglietti e info su www.bariinjazz.it) e Franco Erminio (sabato 12 agosto, ore 21, biglietti e info su www.bariinjazz.it). E ancora il festival Polifonic e gli appuntamenti di Fasanomusica che chiuderanno il cartellone a settembre con la rassegna «L’antico richiamo».

Ad agosto (giovedì 24, ore 20, piazza Ciaia, ingresso gratuito) Fasano ospiterà i 99 Posse con Kyoto, Bruno Cerasi, Giacomo Fronzi, Argoritmo per il festival «Pensieri Correnti» che replicherà il giorno successivo, con un grande evento ancora top secret.

Tanti gli appuntamenti di teatro a cura di Katharà e del progetto Hermes. In programma anche una originale rassegna teatrale per bambini sempre a cura di Katharà in continuità con quella avviata durante la stagione invernale al teatro Sociale e che per l’estate si snoderà tra Lama d’Antico e Minareto all’ora del tramonto, nel momento più suggestivo del calar del sole.

«È un cartellone che tiene insieme la bellezza: la bellezza del nostro territorio e quella degli eventi che proponiamo – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Una bellezza che si alimenta reciprocamente e vicendevolmente nell’ottica di quello che è l’obiettivo della nostra amministrazione da sempre: la valorizzazione dei luoghi più suggestivi della nostra Fasano nell’ottica di una estate che vuole offrire ai cittadini e ai viaggiatori una offerta culturale di qualità e variegata con eventi e spettacoli che coinvolgeranno tutta la famiglia».

«Cinque anni fa marchiammo «Wow! Fasano» l’estate fasanese dei grandi eventi per dare vita, per la prima volta, ad un unico grande programma. – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – Sostenere e organizzare queste manifestazioni per noi significa mettere in campo un importante volano economico per la città. Ma non solo, per noi gli eventi rappresentano crescita sociale e culturale, valorizzazione territoriale, sviluppo turistico, conoscenza e promozione dell’immagine del nostro territorio: così è facile comprendere la nostra determinazione e il nostro entusiasmo. Anche quest’anno un palinsesto ricchissimo che animerà tutta l’estate per una città viva, capace di esprimere le sue migliori qualità. L’estate fasanese è oramai un punto di riferimento ed esempio per tutta la Puglia».

«Il cartellone teatrale coniuga insieme la qualità degli spettacoli con compagnie di grande pregio tra prosa, danza e musica con la volontà di contenere i costi per garantire a tutti di accedere agli eventi – sottolinea l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. Molti degli spettacoli proposti sono gratuiti, altri hanno un prezzo di biglietto molto contenuto. Una chicca del programma è la rassegna kids, il cartellone di spettacoli per bambini. Inoltre grazie ai fondi del progetto Hermes abbiamo potuto acquistare un nostro palco e un nostro service e questo ci consentirà di abbattere notevolmente i costi per il presente e il futuro. Il palco sarà montato a Lama d’Antico consentendoci di calare gli appuntamenti in uno scenario meraviglioso».

SABATO 27 MAGGIO | ore 19.00 > PIAZZA I. CIAIA, FASANO

MR RAIN | “Road to Battiti” Radio Norba > Ingresso gratuito

Info su www.radionorba.it

LUNEDÌ 19 GIUGNO | ore 21.00 > PIAZZA I. CIAIA, FASANO

IRENE GRANDI “Io in Blues” con Jazz Studio Orchestra

Comitato Festa Patronale Fasano > Ingresso gratuito

SABATO 24 GIUGNO | ore 20.30 > PIAZZA XX SETTEMBRE, PEZZE DI GRECO

TERRARÒSS | A.S.D. “Antonio Narducci” in occasione dei Campionati Italiani FCI Master Strada Maschile “Coppa We Are in Puglia” > Ingresso gratuito

MARTEDì 27 GIUGNO | ore 21.00 > LAMA D’ANTICO

“LA VITTORIA SUI TURCHI” | Rappresentazione teatrale a cura del Comitato Giugno Fasanese in co-produzione col Gruppo Attività Teatrali “Peppino Mancini” Info su www.lascamiciata.it

DOMENICA 2 LUGLIO | ore 19,30 > LAMA D’ANTICO

“El collar de la Paloma” | Concerto di musica classica nell’ambito del Antiqua Baroque Music Festival XIII edizione, a cura dell’associazione Sentieri Armonici Info e biglietti: www.apuliamtiqua.events e +39 327.8575626

GIOVEDÌ 6 LUGLIO | ore 21.00 > LAMA D’ANTICO

“INCENDI” | Rappresentazione teatrale a cura della compagnia SenzaConfine nell’ambito di “Katharà – Associazioni in rete – Stagione artistica 2022/2023 Teatro Sociale”

Info e biglietti: Segreteria Teatro Sociale martedì e giovedì 17:30>19:30 e sabato 10:00>12:00 – infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911

Costo: 10€ | 7€ ridotto

DOMENICA 9 LUGLIO | ore 21.00

CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO

Concerto inaugurale della Classe di Organo del Prof. Francesco Bongiorno

XXI Festival Organistico Internazionale > Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 13 LUGLIO | ore 21.00 > PIAZZA I. CIAIA, FASANO

HERBIE HANCOCK

Locus Festival | Info e biglietti su www.locusfestival.it e www.ticketone.it

SABATO 15 LUGLIO | ore 21.00

PIAZZA XX SETTEMBRE, CORSO NAZIONALE, PEZZE DI GRECO

MUSIC ON THE ROAD | Comitato Festa Pezze di Greco > Ingresso gratuito

LUNEDÌ 17 LUGLIO | ore 21.00 > PIAZZA XX SETTEMBRE, PEZZE DI GRECO

PUPO live | Comitato Festa Pezze di Greco > Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 20 LUGLIO | ore 21.00 > LAMA D’ANTICO

“RIDARELLA OFF” | Spettacolo di cabaret con Gianpiero Renna e Antonello Vannucci, a cura del Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” nell’ambito di “Katharà – Associazioni in rete – Stagione artistica 2022/2023 Teatro Sociale”

Info e biglietti: Segreteria Teatro Sociale martedì e giovedì 17:30>19:30 e sabato 10:00>12:00 – infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911

Costo: 10€

VENERDÌ 21 LUGLIO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

GIOVANNANGELO DE GENNARO

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

SABATO 22 LUGLIO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

DAMIAN DORELLI

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

DOMENICA 23 LUGLIO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

“E sognò la libertà” omaggio a Lucio Dalla e Alda Merini

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

MARTEDÌ 25 LUGLIO | ore 20.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

“IL RE LEONE – ON SKATES” | Rassegna Kids | Rappresentazione teatrale a cura della compagnia SenzaConfine nell’ambito di “Katharà – Associazioni in rete – Stagione artistica 2022/2023 Teatro Sociale”

Info e biglietti: Segreteria Teatro Sociale martedì e giovedì 17:30>19:30 e sabato 10:00>12:00 – infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911

Costo: 5€

MARTEDÌ 25 LUGLIO | ore 21.00

CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | M° Luca Scandali

XXI Festival Organistico Internazionale > Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO | ore 21.00 > LAMA D’ANTICO

“LAZARUS” di Giulia De Leo | Progetto Hermes – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest – Teatro Pubblico Pugliese > Ingresso gratuito

Info: www.teatropubblicopugliese.it e +39 335.6074823

GIOVEDÌ 27 LUGLIO | ore 18.00 > CALA MAKA, TORRE CANNE

FANTASTIC MAN • INNOCENT SOUL • NICOLA MAZZETTI • O. BEE &

TOMAS STATION • ROI PEREZ • SARA MAUTONE | Polifonic High Vibe Music & Art Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

VENERDÌ 28 LUGLIO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

JAY JAY JOHANSSON • WE THREE

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

VENERDÌ 28 LUGLIO | ore 21.00 > LAMA D’ANTICO

“ENRICO IV-balletto” | Spettacolo di danza a cura dell’Accademia

FuoriDiDanza nell’ambito di “Katharà – Associazioni in rete – Stagione

artistica 2022/2023 Teatro Sociale”

Info e biglietti: Segreteria Teatro Sociale martedì e giovedì 17:30>19:30 e sabato 10:00>12:00 – infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911

Costo: 10€ | 7€ ridotto

VENERDÌ 28 LUGLIO | ore 18.00 > MASSERIA CAPECE

AUDREY DANZA • AVALON EMERSON • DAMIANO VON ERCKERT •

DJ NOBU • ETERNAL LOVE • FUTURO TROPICALE • HIVER • JOB JOBSE • JONNY ROCK • MARCEL DETTMANIN HOUSE SET • MARIELOU •

MONTY LUKE • NICOLA MAZZETTI • NU GENEA LIVE BAND • OK WILLIAMS • PASCAL MOSCHENI • ROSA CALIX • ROZA TERENZI • SHERELLE •

SIMONE DE KUNOVICH • SKEE MASK • YAS REVEN | Polifonic High Vibe

Music & Art Festival Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

SABATO 29 LUGLIO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

SATOYAMA | Festival Metropolitano Bari in Jazz

Info e biglietti su www.bariinjazz.it

SABATO 29 LUGLIO | ore 19.00 > MASSERIA CAPECE

CESARE • CHAMI • CHLOE ROBINSON • DJ TENNIS • D. DAN • GIAMMARCO ORSINI • IDENTIFIED PATIENT • KARNAK ON ACID • KINK LIVE • LEO MAS • PAM PAM DJS PIONAL & PASCAL MOSCHENI • PARAMIDA • PAULA TAPE • RETROMIGRATION • SALAMANDA • SHANTI CELESTE • YOUNG MARCO • Z.I.P.P.O | Polifonic High Vibe Music & Art Festival

Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

LUNEDÌ 31 LUGLIO | ORE 21.00 > PIAZZA DELLA LIBERTÀ, MONTALBANO

MICHELE ZARRILLO “Blue Tour”

Comitato Festa Montalbano | Ingresso gratuito

LUNEDÌ 31 LUGLIO | ore 21,00 > LAMA D’ANTICO

“CONCERTO NEX GENERATION AWARDS 2023” | MEDIMEX

Progetto Hermes – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest – Teatro Pubblico Pugliese > Ingresso gratuito

Info: www.teatropubblicopugliese.it e +39 335.6074823

GIOVEDÌ 3 AGOSTO | ore 21,00 > LAMA D’ANTICO

“LA LUNA E I FALÒ” di Luigi Elia

Progetto Hermes – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest – Teatro Pubblico Pugliese > Ingresso gratuito

Info: www.teatropubblicopugliese.it e +39 335.6074823

VENERDÌ 4 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

PILAR PATASSINI TRIO | Festival Metropolitano Bari in Jazz

Info e biglietti su www.bariinjazz.it

SABATO 5 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

ERICA MOU E CONCITA DE GREGORIO | Festival Metropolitano Bari in Jazz

Info e biglietti su www.bariinjazz.it

DOMENICA 6 AGOSTO | ore 21,00 > LAMA D’ANTICO

“SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE” | Rappresentazione teatrale a cura della compagnia SenzaConfine nell’ambito di “Katharà – Associazioni in rete – Stagione artistica 2022/2023 Teatro Sociale”

Info e biglietti: Segreteria Teatro Sociale martedì e giovedì 17:30>19:30 e sabato 10:00>12:00 – infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911

Costo: 10€ | 7€ ridotto

DOMENICA 6 AGOSTO | ore 5.00 > CALA MASCIOLA, SAVELLETRI

Unusual VIVA! Breakfast by Lavazza

Viva! Festival | Info su www.vivafestival.it

LUNEDÌ 7 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

EVITA POLIDORO

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

MARTEDÌ 8 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

SIMONA severini DUO

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

MARTEDÌ 8 AGOSTO | ore 21.00

CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | M° Stanislav Surin

XXI Festival Organistico Internazionale | Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

FARAUALLA • ANA CARLA MAZA | Festival Metropolitano Bari in Jazz

Info e biglietti su www.bariinjazz.it

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO | ore 21,00 > LAMA D’ANTICO

“ANTIGONE OPERA ROCK” di Enzo Toma

Progetto Hermes – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest – Teatro Pubblico Pugliese > Ingresso gratuito

Info: www.teatropubblicopugliese.it e +39 335.6074823

GIOVEDÌ 10 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

LUCAS SANTTANA | Festival Metropolitano Bari in Jazz

Info e biglietti su www.bariinjazz.it

VENERDÌ 11 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

FEDERICA MICHISANTI | Festival Metropolitano Bari in Jazz

Info e biglietti su www.bariinjazz.it

SABATO 12 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

FRANCO ARMINIO

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

LUNEDÌ 14 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

COSTANZA REGGIANI | Festival Metropolitano Bari in Jazz

Info e biglietti su www.bariinjazz.it

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

SARITA | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

GIOVEDÌ 17 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

GABRIELE ZANNINI “Chi sa vedere le cose belle”

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it

SABATO 19 AGOSTO | ore 21.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

PATRIZIA LAQUIDARA | Festival Metropolitano Bari in Jazz

Info e biglietti su www.bariinjazz.it

SABATO 19 AGOSTO | ore 21.00 > LAMA D’ANTICO

“NAPOLETANDO: Musica e parole” | A cura del Gruppo di Attività Teatrali

“Peppino Mancini” nell’ambito di “Katharà – Associazioni in rete – Stagione artistica 2022/2023 Teatro Sociale”

Info e biglietti: Segreteria Teatro Sociale martedì e giovedì 17:30>19:30 e sabato 10:00>12:00 – infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911

Costo: 15€ | 10€ ridotto

DOMENICA 20 AGOSTO | ore 20.00 > MINARETO, SELVA DI FASANO

“MARY POPPINS” | Rassegna Kids

Rappresentazione teatrale a cura della compagnia SenzaConfine nell’ambito di “Katharà – Associazioni in rete – Stagione artistica 2022/2023 Teatro Sociale”

Info e biglietti: Segreteria Teatro Sociale martedì e giovedì 17:30>19:30 e sabato 10:00>12:00 – infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911

Costo: 5€

MARTEDì 22 AGOSTO | ore 21.00

CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | M° Silvio Celeghin

XXI Festival Organistico Internazionale | Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO | ore 21.00 > LAMA D’ANTICO

“LE CITTÀ INVISIBILI” di Giuseppe Ciciriello

Progetto Hermes – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest – Teatro Pubblico Pugliese > Ingresso gratuito

Info: www.teatropubblicopugliese.it e +39 335.6074823

DA MERCOLEDÌ 23 AGOSTO A GIOVEDÌ 31 AGOSTO

CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI, FASANO

PROGETTI ESPOSITIVI “Enshroud” di Medina Dugger • “Istruzioni per l’uso del tempo futuro” Caos • “A heart like still water” performance di Bruno Cerasi • “Eterno notturno” di Angelo Iaia • “Paterfamilias” di Ada Marino • “Giuseppe Palmisano x Iosonopipo” di Giuseppe Palmisano • “Human Needs” di Bruno Cerasi • “Enshroud” di Medina Dugger •

Proiezione documentario “Inshallah – Stories from the European border” di Elisa Scorzelli e Fabio Angelelli | Festival Pensieri Correnti

Info su www.pensiericorrenti.it | Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO | ore 20.00 > PIAZZA MERCATO VECCHIO, FASANO

Festival Pensieri Correnti | Info su www.pensiericorrenti.it | Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 24 AGOSTO | ore 20.00 > PIAZZA I. CIAIA, FASANO

KYOTO • BRUNO CERASI • GIACOMO FRONZI • 99 POSSE • ARGORITMO

Festival Pensieri Correnti | Info su www.pensiericorrenti.it | Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 24 AGOSTO | ore 21.00 > LAMA D’ANTICO

“LI ROMANI IN RUSSIA” | Rappresentazione teatrale a cura della compagnia SenzaConfine nell’ambito di “Katharà – Associazioni in rete – Stagione

artistica 2022/2023 Teatro Sociale”

Info e biglietti: Segreteria Teatro Sociale martedì e giovedì 17:30>19:30 e sabato 10:00>12:00 – infots@comune.fasano.br.it | +39 334.1144911

Costo: 10€ | 7€ ridotto

VENERDÌ 25 AGOSTO | ore 20.00 > PIAZZA I. CIAIA, FASANO

MELGA • UMBERTO GALIMBERTI • FILIPPIAKOS from BALLAROCK

Festival Pensieri Correnti | Info su www.pensiericorrenti.it | Ingresso gratuito

DOMENICA 27 AGOSTO > VIALE TOLEDO, SELVA DI FASANO

COLOR VIBE FASANO 2023 | Info e iscrizioni su www.colorvibe5k.it

VENERDÌ 1 SETTEMBRE | ore 5.00 > MOLO DI TORRE CANNE

MIRKO SIGNORILE piano solo, concerto all’alba

Locus Festival | Ingresso gratuito

VENERDÌ 1 SETTEMBRE | ore19.00 > LAMA D’ANTICO

“L’ANTICO RICHIAMO: OMAGGIO A VINCENZO CARDARELLI”

Rassegna di Poesia a cura dell’Associazione FasanoMusica

Info e biglietti: www.fasanomunsica.com e www.vivaticket.com

Costo: 15€

sabato 2 SETTEMBRE | ore19.00 > LAMA D’ANTICO

“L’ANTICO RICHIAMO: C’ERA UNA VOLTA UNA BOUGAINVILLEA”

Rassegna di Poesia a cura dell’Associazione FasanoMusica

Info e biglietti: www.fasanomunsica.com e www.vivaticket.com

Costo: 15€

domenica 3 SETTEMBRE | ore19.00 > LAMA D’ANTICO

“L’ANTICO RICHIAMO: CATTURA DEL SOFFIO”

Rassegna di Poesia a cura dell’Associazione FasanoMusica

Info e biglietti: www.fasanomunsica.com e www.vivaticket.com

Costo: 15€

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE | ore 21.00

CHIESA TRULLO DEL SIGNORE, SELVA DI FASANO | M° Przemyslaw Kapitula XXI Festival Organistico Internazionale | Ingresso gratuito

Il programma è suscettibile di modifiche, dovute a circostanze non previste, le quali verranno tempestivamente comunicate tramite i canali istituzionali preposti (sito e pagine social).

