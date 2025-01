“Serve incidere maggiormente con la pratica dell’innesto per salvaguardare l’olivicoltura pugliese difronte all’avanzata della xylella fastidiosa. E questo può avvenire attraverso nuove risorse che governo e regione devono valutare insieme. Rispondendo ad una mia interrogazione, infatti, la Commissione europea ha precisato che questa pratica è sostenuta solo da programmi nazionali. Ed è per questo che ritengo che serva fare di più”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “Rivolgo un appello in uno spirito costruttivo a chi in questi giorni è impegnato alla ricerca di colpevoli o responsabili di ritardi: questi atteggiamenti – riferisce Valentina Palmisano – non fanno bene al territorio salentino e pugliese difronte ad un dramma senza fine che ormai non conosce confini geografici. Serve responsabilità comune ad ogni livello istituzionale. Ma è necessario anche calibrare interventi e pianificare in base alle specificità dei territori”. “Penso ad esempio alla Piana dei millenari, tra le province di Bari e Brindisi. Un patrimonio storico ed identitario oggi fortemente a rischio, e per i quali la pratica del sovrainnesto può rappresentare una speranza. Ad Ostuni come in altre realtà limitrofe, da Fasano a Monopoli, ci sono già esempi virtuosi di imprenditori o associazioni che stanno portando avanti progetti legati a questa pratica. Non dobbiamo lasciare soli che sta investendo risorse, spesso proprie, per dare una speranza all’intera Piana. Serve responsabilità e soprattutto – conclude l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle – coinvolgimento di chi oggi chiede alla Politica segnali concreti e non speculazioni ai fini elettorali”.