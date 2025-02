La Confesercenti della provincia di Brindisi, in collaborazione con Assoturismo e Fiepet, è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni per la 11ª edizione del corso gratuito di avvicinamento al vino-sommelier, riservato agli operatori del settore.

Il corso, che inizierà il prossimo 13 marzo, è pensato per offrire agli associati Confesercenti un’opportunità unica di approfondire la cultura del vino e migliorare le proprie competenze professionali. Durante il percorso, che si articola in cinque incontri, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le caratteristiche dei vini locali, perfezionare la tecnica di degustazione e approfondire gli abbinamenti con i piatti tipici del nostro territorio. Una lezione sarà dedicata anche alle birre, per esplorare le differenze, le tipologie e le tecniche di degustazione di questa bevanda.

Il corso sarà tenuto dai docenti dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) Puglia, esperti riconosciuti nel settore, che guideranno i partecipanti attraverso un’esperienza formativa di alto livello.

Gli incontri si terranno presso cinque attività di Mesagne:

• Brunda Pizzeria

• Ristorante Core Verace

• Trattoria Da Nonna Cochia

• Pizzerie Terre Neure

• Baba – Pizzeria SteakHouse

Il corso è gratuito e riservato agli associati Confesercenti operatori del settore, la partecipazione è possibile solo previa prenotazione obbligatoria. Per iscriversi, è necessario contattare i numeri: 0831 523190 o 389 6182879.

Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà che hanno collaborato per la realizzazione del corso: Cantine Paolo Leo, Tenute Rubino, Cantine San Donaci, Azienda Agricola Melillo, Micro Birrificio Verso Sud e Birrificio Gruit.

Non perdere questa straordinaria occasione per approfondire la conoscenza del mondo del vino e della birra, migliorando le tue competenze professionali. Ti aspettiamo!

Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0831 523190 / 389 6182879

Brindisi, 26 febbraio 2025