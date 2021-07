Su impulso del Consigliere Comunale Luciano Cavaliere e con l’immediata e piena condivisione del Sindaco, la Giunta Municipale ha istituito con deliberazione n.93 del 10 giugno 2021, 4 stalli di sosta a servizio delle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale, una categoria per la quale, è evidente, la prolungata ricerca di un parcheggio può rappresentare un grave problema.

In ossequio alla deliberazione di indirizzo è stata pertanto adottata Ordinanza dirigenziale del settore Polizia locale con cui, per il momento, vengono istituiti n. 2 posti in vie centrali della città (via Carbotti e p.zza Giovanni Paolo II) in prossimità di Uffici pubblici e 2 nei pressi dei Laboratori analisi (via Garibaldi e via San Donato).

Il provvedimento è in linea con l’intendimento dell’Amministrazione Comunale di porre in essere interventi di miglioramento della qualità della vita dei cittadini – in questo caso attraverso un incentivo alla mobilità solidale – e prevede il rilascio di un apposito tagliando (rosa appunto) da parte del Comando di Polizia Locale, che consentirà al veicolo condotto da una donna in gravidanza o neo mamma di sostare in “parcheggi rosa” indicati da apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Si rammenta che l’istituzione dei parcheggi citati non è disciplinata dal D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada e pertanto la riserva per le donne in gravidanza o con prole inferiore a 1 anno costituisce un mero gesto di cortesia e sensibilità da parte degli altri utenti della strada che, ci si augura, accoglieranno con favore questa iniziativa.