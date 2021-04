Oggi celebriamo la Festa della Liberazione, per ricordare la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista.

Questa ricorrenza ci ricorda l’uscita del nostro Paese da anni di terribile guerra e di assenza di democrazia, per la costruzione di una nuova società che, subito dopo, con il referendum del 2 giugno 1946, scelse la forma repubblicana e diede il via alla riforma dello Stato e delle nostre istituzioni.

Questo percorso storico per il popolo italiano si concluse nel 1948 con la promulgazione della Costituzione Repubblicana, una delle più belle del mondo, che racchiuse nei suoi principi – molti dei quali ispirati dall’anelito di libertà della Resistenza – il fondamento della società che noi stessi oggi viviamo.

Quest’anno, come avvenuto nel 2020, la ricorrenza di questa festività assume un significato particolare ed un valore più intenso rispetto al passato. L’emergenza del coronavirus non ci consente di organizzare cerimonie pubbliche, per cui la celebrazione nella bella Piazza Santa Teresa potrà avvenire solo in forma sobria, senza quella partecipazione popolare che, invece, rappresenta, da sempre, la caratteristica di questa Festa, quasi a voler confermare quegli stessi sentimenti di gioia e di libertà che il popolo italiano provò nel 1945, nel momento della liberazione.

In questa situazione, quindi, è ancora più importante mantenere la memoria del sacrificio di quanti anteposero alla propria vita l’amore per l’Italia e per la libertà; spetta a noi e ai nostri giovani pensare ora al bene comune, come fecero, allora, coloro che morirono per restituire democrazia e diritti agli italiani.

In un momento in cui siamo costretti all’isolamento per combattere un nemico invisibile, in cui la distanza sociale ci rende un po’ più soli, possiamo e dobbiamo sostenerci a vicenda, riscoprendo, oggi più che mai, quei semi di speranza, di unità di radici e di fraternità che animarono la Resistenza e che oggi possono darci la forza e la tenacia per poter guardare a nuovi obiettivi di rinascita sociale ed economica, nel rispetto dei nostri valori costituzionali e per quanti verranno dopo di noi.

Buon 25 aprile a tutti!

Carolina Bellantoni

Prefetto della Provincia di Brindisi