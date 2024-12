L’Amministrazione Comunale ha varato tre provvedimenti in materia di ambiente e decoro per rispondere ad altrettante problematiche da tempo attenzionate dalla cittadinanza.

“In tema ambientale – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – c’è molto lavoro da fare. Non si tratta semplicemente di rimuovere i cumuli di immondizia abbandonati in maniera illecita nelle contrade o di intraprendere iniziative mediatiche, ma di avviare un sistema virtuoso che veda la cittadinanza protagonista nella cura e nella tutela del territorio. Con questi tre provvedimenti interveniamo sui sintomi, ma la svolta dipende da ognuno di noi, dalle scelte quotidiane, dall’educazione che diamo ai nostri figli, dall’attenzione che riserviamo agli spazi pubblici.”

La prima problematica affrontata riguarda la presenza di volatili infestanti. L’Amministrazione Comunale ha affidato ad un operatore economico specializzato l’incarico di presidiare il territorio con dei falchi addestrati che avranno il compito di allontanare dal centro i piccioni e le altre specie che proliferano, danneggiando il patrimonio storico artistico. L’intervento dei falconieri potrà essere richiesto dai cittadini tramite un messaggio whatsapp al numero 320 8445805, indicando il luogo e la criticità per cui si richiede l’intervento.

“La presenza di colombi, come altri volatili infestanti – spiega l’Assessora all’Ambiente Numa Ammaturo – rappresenta un serio rischio per la salute, oltre ad un potenziale rischio per i danni che i volatili possono arrecare a palazzi, chiese e monumenti. Abbiamo scelto di intervenire con il servizio di falconeria perché consente di risolvere la problematica in maniera biologica e naturale al 100%, evitando categoricamente l’utilizzo di altri metodi invasivi. Si tratta di un sistema risolutivo e collaudato che siamo certi attenuerà il fenomeno se adottato con costanza.”

Il secondo provvedimento riguarda la rimozione dei rifiuti abbandonati in maniera illecita nelle contrade. In questo caso, grazie ad un finanziamento regionale di 30 mila euro e allo stanziamento di circa 37 mila euro di fondi comunali, è partito il secondo lotto di interventi di bonifica che prevede la pulizia delle contrade Caniglia, Forleo Superiore, Cantagallo, Vacche Montanare, Viscigli, Buontempo e alcune aree della zona PIP.

“L’abbandono dei rifiuti – prosegue l’Assessora Ammaturo – è una piaga che deturpa il territorio, danneggia l’ambiente, frena lo sviluppo economico e attenta all’attrattività della nostra Città. Siamo consapevoli che non è abbastanza. Il nostro obiettivo è la prevenzione del fenomeno. La sensibilizzazione nelle scuole è partita lo scorso anno, ma per operare un cambio radicale di mentalità occorre la collaborazione di tutti.”

L’ultimo provvedimento riguarda il presidio del territorio. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione di volontariato Wardapark per lo svolgimento di attività di supporto alla Polizia Locale tramite le Guardie Ambientali, volontari che avranno il compito di vigilare, verificare, controllare e sensibilizzare in tema di abbandono ed errato conferimento di rifiuti.

Comune di Francavilla Fontana