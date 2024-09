Bari, 26 settembre 2024 – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Cisternino (BR). I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 30 settembre 2024 nelle seguenti vie del Comune di Cisternino (BR): SP9 (da via Madonna del Soccorso verso la frazione Caranna), via Libertà, via delle Cave e le relative traverse.

La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8:30 con ripristino alle ore 18:30.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:

numero verde 800.735.735

www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)

X, account @AcquedottoP

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.

Acquedotto Pugliese SpA