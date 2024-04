E’ ufficialmente partito il 18 aprile 2024, presso Sala di Rappresentanza “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi il Progetto “Go! Progetto di Ascolto, Formazione e Partecipazione per la valorizzazione di una Pubblica Amministrazione Gender- Oriented nella città di Brindisi” relativo all’Avviso Genere in Comune.

Il progetto prevede la realizzazione di azioni formative volte alla sensibilizzazione del personale dell’Ente sulle tematiche legate al mainstreaming di genere, ciò al fine di implementare azioni di sistema utili alla messa in atto di approcci e strategie per la rimozione di eventuali disuguaglianze di genere nell’ambito dello sviluppo organizzativo e della valutazione delle competenze all’interno dell’Ente.

L’Amministrazione Comunale ha accolto con vivo interesse l’iniziativa considerando le risorse umane individuate ed afferenti all’Ente quali fattori di cambiamento sociale al fine di promuovere all’interno dell’apparato comunale, e di conseguenza alla cittadinanza, una cultura aperta ed inclusiva, consapevole e innovativa rispetto all’approccio di genere.

“La parità di genere è un ‘sistema’ attraverso cui leggere tutti i nostri processi, per verificarne l’oggettività, l’equità, l’organicità e la coerenza”, ha commentato l’Assessore alle Risorse Umane Daniela Maglie. Il Comune di Brindisi, continua l’Assessore “attraverso questa prima e sperimentale azione, intende esprimere il proprio impegno verso l’azzeramento del gender gap all’interno dell’Ente, un’altra importante tappa che si aggiunge alla volontà di creare un’Amministrazione che punta sull’inclusione. Questa Amministrazione si vuole caratterizzare per l’attuazione di azioni positive sulla parità di genere di cui questo progetto fa parte”.

“Per il Comune di Brindisi, afferma la Dirigente del Settore Pes, Gelsomina Macchitella, si tratta di un ulteriore passo avanti nel riconoscimento del proprio impegno sulle tematiche di genere nell’ottica della piena attuazione di Politiche Pubbliche ispirate ed in linea anche con le attuali sfide legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, che guarda alla parità di genere come missione trasversale con la politica per il mezzogiorno e per i giovani”.