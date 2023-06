E’ partito il conto alla rovescia per l’avvio dei servizi estivi della riserva di Torre Guaceto. Il 23 giugno apriranno l’area parcheggio con servizio navetta e lo stabilimento balneare. L’1 luglio sarà lanciata l’app prenotazioni consultabile sul sito www.riservaditorreguaceto.it.

Venerdì partirà ufficialmente l’estate di Torre Guaceto. Gli utenti potranno posteggiare la propria aiuto nell’area di sosta del Parco https://goo.gl/maps/wCVt7nLTxZ6hrtSRA e qui scegliere se entrare nella riserva, approdando nella prima spiaggia utile, quella di Punta Penna Grossa, attraverso il percorso ciclo pedonale, a piedi o con la propria bici, o se fruire del servizio navetta che conduce a pochi metri dalla stessa spiaggia, quella con il lido attrezzato.

Come ogni anno, lo stabilimento, l’unico presente nella riserva, offrirà il punto ristoro con i prodotti del paniere del Parco, postazioni con lettini e ombrelloni, bagni e servizi per la disabilità, ossia pedana solarium, sedie job e servizi igienici dedicati a fruizione gratuita, e lettini con ombrellone a prenotazione prioritaria per gli utenti portatori di handicap.

La app di prenotazione sarà consultabile sulla home del sito dell’area protetta dall’1 luglio, fino a quel momento non sarà possibile riservare il proprio posto.

Anche quest’anno, le attività partiranno ogni giorno alle 9 per chiudere i battenti alle 19 e gli utenti che decideranno di trascorrere una giornata a Torre Guaceto, dovranno rispettare il regolamento dell’area protetta.

Si ricorda che non è possibile: accedere al Parco con il proprio cane, necessità legata alla tutela della fauna selvatica che nidifica in spiaggia, utilizzare droni, sistemi ad emissione sonora, introdurre retini e qualunque oggetto atto a danneggiare gli animali e la flora dell’area protetta, fare il bagno nella zona A, debitamente segnalata.

“Poche regole per godere della bellezza e della pace di Torre Guaceto senza danneggiarla – ha commentato il presidente del Consorzio di Gestione della riserva, Rocky Malatesta -, pochi semplici divieti da rispettare perché, ricordiamolo sempre, siamo in un’area protetta. Non ci rimane che augurare a tutti una buona estate da vivere all’insegna della sostenibilità e dell’inclusione”.

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO