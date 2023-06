Sabato 1 luglio e domenica 2 luglio, ore 19, centro storico di Francavilla Fontana

Al via il Francavilla Music Festival, organizzato dall’A.Gi.Mus – Sezione di Francavilla Fontana, presieduta e diretta dal maestro Antonio Curto, in cui si esibiranno ben 280 artisti provenienti da tutta l’Italia. L’iniziativa si svolgerà in due giornate: sabato 1 luglio e domenica 2 luglio, dalle ore 19 in poi, la prima delle quali sarà dedicata esclusivamente alla Musica Classica, mentre la seconda sarà dedicata principalmente alla Musica Moderna, in entrambi i casi sia solistica che in formazioni di insieme. Ad accogliere la manifestazione le vie principali del centro storico francavillese: via Roma, Piazza Dante, Piazza Giovanni XXIII, Via Municipio e Corso Umberto, nelle quali verranno posizionate sei postazioni da concerto per le esibizioni musicali dal vivo. A ognuno dei musicisti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

Il Festival, realizzato già con grande successo nel 2018 e nel 2019, è stata ideato con diversi obiettivi, tra cui promuovere la cultura musicale, sia Classica che Moderna, valorizzando i musicisti di ogni età, sia semplici appassionati che studenti e professionisti, e offrire a tutti i cittadini momenti di condivisione e coinvolgimento in un contesto insolito, come il particolare centro storico francavillese, favorendo l’indotto commerciale delle attività ricettive e coinvolgendo scuole, associazioni e organizzazioni culturali.

“Le strade più caratteristiche di Francavilla Fontana si riempiranno di musica – spiega Antonio Curto – con l’esibizione di numerosi artisti. Un momento importante che di certo arricchirà, come accaduto in passato, la comunità francavillese sotto tanti punti di vista. Abbiamo già ottenuto un enorme risultato con la partecipazione di quasi 300 artisti provenienti anche da fuori regione. Un successo inaspettato che ci riempie di orgoglio. Siamo pronti a realizzare uno degli eventi più prestigiosi e ambiziosi del nostro territorio.”

Il Francavilla Music Festival si è aggiudicato il primo posto nell’ambito del Bilancio Partecipato 2023 del Comune di Francavilla Fontana, con un grande distacco dagli altri concorrenti alla gara in cui a scegliere i vincitori sono stati direttamente i cittadini tramite voto telematico.

La manifestazione, infine, si avvale del patrocinio del MIC – Ministero della Cultura – e del MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito-, oltre al patrocinio del Comune di Francavilla Fontana – Assessorato alla Cultura – e della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”.

