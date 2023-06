Oggi, martedì 13 Giugno 2023, alle ore 18.00, presso l’incantevole location delle Tenute Al Bano Carrisi, in C.da Bosco Curtipitrizzi a Cellino San Marco (BR), sarà presentato il libro di Antonio Maria La Scala e Viviana Giliberti, dal titolo “Il riciclaggio e la sua connotazione transnazionale (il caso Vaticano)”. Un evento organizzato dall’Associazione Antiusura “Sviluppo e Legalità”, ANFI Puglia e Ass. Gens Nova O.d.v.

MODERA

Avv. Angela Franchini, Avvocato del Foro di Matera, Presidente Ass. Antiusura “Sviluppo e Legalità”

INTERVIENE

Avv. Antonio Maria La Scala, Avvocato Penalista del Foro di Bari, Presidente Nazionale Ass. Gens Nova O.d.v., Vice presidente nazionale ANFI per l’Italia centro meridionale

IL LIBRO – Il fenomeno del riciclaggio, internazionalmente conosciuto come “Money laundering”, lavaggio di denaro sporco, consiste in un complesso di operazioni volte al trasferimento o alla conversione di denaro, o altri beni, derivanti da attività illecite per conseguirne l’impiego nei circuiti economici legittimi, occultando o dissimulando l’origine delittuosa degli stessi. Questo fenomeno rappresenta un ponte tra criminalità organizzata e società civile con rilevanti ripercussioni economiche e finanziarie, tali da originare gravi effetti distorsivi nell’economia legale. Obiettivo della presente trattazione è quello di fornire un excursus in primis del panorama normativo nazionale e comunitario, focalizzando successivamente l’attenzione sull’effetto della recente normativa antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano e suoi profili economici-giuridici.