Il Partito Democratico di Ceglie Messapica,in vista del prossimo impegno elettorale amministrativo, esprime viva soddisfazione per quelle che sono le risultanze dell’ accordo politico e programmatico tra tutte le forze politiche del centro sinistra e di forze espressione della società civile.

L’area politica solidaristica ,progressista e innovatrice di questa città ha , in maniera convinta e fiduciosa , chiesto e ottenuto l’impegno da parte della Dott.ssa AGATA SCARAFILO ad assumere la grande responsabilità di rappresentare questa proposta politica e amministrativa in qualità di candidata alla carica di Sindaco della città. Agata Scarafilo è una professionista apprezzata a livello nazionale nell’ambito dell’amministrazione, gestione e analisi delle problematiche legate al mondo della scuola. Non inferiore è il suo impegno in tante attività sociali e culturali. Giornalista attenta alle sensibilità del territorio e scrittrice con varie pubblicazioni riferite all’attività scolastica e con la pubblicazione dell’opera “Il Papa social” sulle capacità di Papa Bergoglio nell’inserirsi nelle nuove modalità e potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione.

L’esperienza professionale ,la capacità di leggere le esigenze sociali ed economiche della gente e il suo bagaglio culturale fanno di Agata Scarafilo una professionista ,una donna, una cegliese capace di risollevare le sorti di questa nostra città. In questi ultimi 15 anni, le amministrazioni di destra, rissose e incapaci di determinare un serio progetto di città, hanno determinato una marcata situazione di disagio economico e sociale della città. Come Partito Democratico ci avviamo a fare questa campagna elettorale con grande senso di responsabilità nella convinzione di dover realizzare una grande fase di ascolto e di coinvolgimento con tutte le cittadine e cittadini cui stanno veramente a cuore le sorti della città. Progettualità, solidarietà, legalità, correttezza e trasparenza degli atti e azioni amministrative e ascolto saranno i fondamentali del nostro impegno amministrativo.

La città di Ceglie deve puntare a costruire una fase nuova , capace di rigenerare il senso di appartenenza ad una comunità a cui siamo legati e per la quale riteniamo indispensabile far superare la situazione di marginalità sociale, economica e culturale. Iniziamo questa campagna elettorale con dei punti fermi: coalizione coesa, un Partito Democratico volenteroso e responsabile, una candidata a sindaco espressione dell’eccellenza professionale, sociale e culturale della nostra terra. Altro punto fermo è la indiscutibile necessità di costruire una alternativa alle varie amministrazioni di destra che per diversi anni hanno sprecato e non colto occasioni , non replicabili, di reale rilancio e sviluppo della nostra Ceglie.

Come Partito Democratico di Ceglie Messapica assicuriamo ad Agata Scarafilo e a tutti i cegliesi il massimo impegno e lealtà per la riuscita di questo nuovo progetto amministrativo a sostegno della dignità e del bene della nostra città. Chiunque ha voglia di inserirsi e partecipare a questa auspicata fase di cambiamento, troverà nel Partito Democratico lo spazio necessario.

Maurizio Semeraro

Segretario Partito Democratico Ceglie Messapica