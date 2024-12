Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato licenziato il regolamento per l’utilizzo e la gestione delle aree verdi mediante affidamento a soggetti esterni.

“La gestione del verde pubblico – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è un aspetto importante nella vita di una comunità perché quei luoghi sono frequentati soprattutto da bambini. In questi anni abbiamo già sperimentato forme di collaborazione con soggetti privati come avvenuto per l’aiuola di Viale Italia gestita da AVIS e, più recentemente, con il rondò di Largo Somma affidato a BCC di San Marzano e Giba. Far parte di una comunità vuol dire condividere anche la responsabilità dei beni pubblici. Sono certo che il nuovo regolamento incoraggerà altri nostri concittadini ad intraprendere questo percorso virtuoso.”

Il regolamento, oltre a fornire indicazioni sui comportamenti da tenere nelle aree verdi da semplici utilizzatori, disciplina la concessione, la sponsorizzazione e l’adozione a terzi di parchi, aiuole, giardini, aree di pertinenza di servizi pubblici e terreni comunali non utilizzati. In tutti i casi dovrà essere garantita la cura della manutenzione, l’eventuale organizzazione di iniziative e la gratuità e libertà d’accesso ai cittadini.

“Questo Regolamento – prosegue l’Assessora al Patrimonio Eleonora Marinelli – mette ordine ad una materia complessa. La gestione del verde comporta dei costi che è difficile conciliare con le esigenze di finanza pubblica. Per questa ragione gli strumenti di concessione, sponsorizzazione e adozione a privati sono preziosi per garantire il decoro e la sicurezza delle aree verdi. Ringrazio il Presidente della Prima Commissione consiliare Nicola Cavallo per il lavoro svolto nella definizione del testo.”

Intanto, sempre sul fronte del verde, nei giorni scorsi sono arrivate buone notizie con il via libera da parte della Giunta comunale a due progetti che accresceranno la dotazione dei parchi cittadini.

Il primo progetto, per il quale sono stati stanziati 100 mila euro, prevede il recupero e la valorizzazione del cosiddetto Giardino Rubino nel quartiere Peschiera con accessi da via Foscolo e via Falcone e Borsellino. Quest’area, da tempo abbandonata e sottoutilizzata, sarà trasformata in un parco pubblico con la creazione di percorsi interni, l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, l’installazione di illuminazione e di casette pensate come aree picnic, zone studio, lettura o relax e cestini per la raccolta delle deiezioni canine e dei rifiuti. Il secondo progetto, per il quale sono stati stanziati 50 mila euro, prevede la rigenerazione dell’area che si trova tra via Pola, via Montebello e via Argentina nei pressi del Palazzetto dello Sport. Qui prenderà vita uno spazio verde attrezzato con percorsi di attraversamento, abbattimento delle barriere architettoniche, predisposizione della pubblica illuminazione e cestini portarifiuti.

“Le aree verdi – conclude l’Assessora al ramo Numa Ammaturo – sono una risorsa preziosa per la Città ed un luogo di incontro intergenerazionale e per praticare lo sport all’aperto senza vincoli di orario. La creazione di nuovi parchi e questo regolamento confermano l’attenzione dell’Amministrazione verso l’ambiente e la tutela del verde pubblico.”

Comune di Francavilla Fontana