Si terrà il prossimo venerdì 30 giugno 2023, dalle ore 9.30 – 13.00 e ore 14.30 – 17.30, nella sala a dell’Autorità Portuale in Piazza Vittorio Emanuele II n.7 (ex stazione marittima) a Brindisi, il seminario formativo “I reati di violenza sulle donne e i minori nella Riforma Cartabia”.

Il seminario rientra tra le attività previste dal Programma Antiviolenza “Atena: stop alla violenza di genere-3”, progetto finanziato dalla Regione Puglia con l’Ambito Sociale BR 1, che mette in sinergia i Centri Antiviolenza “Io Donna”, “Crisalide” e “Ricomincio da Me”, tre storiche realtà attive nel territorio del brindisino a sostegno di tutte le donne vittime di violenza con l’obiettivo di fornire loro supporto e accompagnamento gratuiti.

Presenzieranno, in veste di relatrici, l’avvocata penalista Francesca Romana Garisto, responsabile del gruppo avvocate della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate (CADMI) di Milano e l’avvocata civilista Manuela Ulivi, Presidente della medesima struttura e componente della rete avvocate dell’Associazione nazionale D.i.Re (Donne in rete contro la violenza).

Il seminario coinvolge istituzioni, servizi e professionisti/e che, per le loro diverse funzioni, intervengono nella rete antiviolenza territoriale e costituiscono snodi importanti a supporto delle donne e dei minori in difficoltà a causa della violenza maschile e di genere. Tra questi, anche ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi, che conferma il suo impegno, facendo seguito all’evento di presentazione, tenutosi il 29 maggio u.s., di “R.I.VI.VI.”, acronimo di “Riconquista dell’indipendenza per le donne vittime di violenza”. Si tratta del progetto interistituzionale promosso dai Centri per l’Impiego coordinati da ARPAL Puglia, per avviare una collaborazione con Centri Antiviolenza, Case di Rifugio e Ambiti Territoriali sociali, al fine di garantire un percorso tutelato e agevolato per l’inserimento lavorativo di donne e minori vittime di violenza.

In rappresentanza del Cpi di Brindisi, parteciperanno al seminario la responsabile Unico P.O. Dott.ssa Anna Loparco, da sempre sensibile alle tematiche a sostegno delle fasce sociali più deboli e svantaggiate, la Coordinatrice “R.I.VI.VI.” per l’Ambito Territoriale di Brindisi e Funzionario Specialista nel mercato del lavoro ARPAL Puglia, Dott.ssa Marina D’Amato e un gruppo di operatori addetti ai servizi sociali.

Al fine di ampliare la partecipazione, il seminario è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali (C.R.O.A.S.) della Puglia e dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi .

In apertura al seminario sono previsti i seguenti interventi:

• prof.ssa Silvana Errico, Presidente del Consorzio ATS BR1;

• dottor Maurizio Salvatore Moscara, Direttore del Consorzio ATS BR1 ;

• dott.ssa Filomena Matera, Presidente del C.R.O.A.S. Puglia;

• avv. Daniela Faggiano, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Il seminario sarà l’occasione, alla luce dell’esperienza sul campo dei centri antiviolenza e delle case rifugio, di esaminare l’incidenza e le criticità della Riforma Cartabia sui percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne, sulle loro aspettative di giustizia e riconoscimento del danno sofferto e sul livello di armonizzazione tra le norme internazionali (Convenzione di Istanbul) e la legislazione nazionale vigente in materia dei reati di violenza maschile e di genere.

Il seminario è un evento pubblico gratuito per la cui partecipazione è richiesta l’iscrizione scrivendo a iodonna.cav@libero.it e crisalide.cav@tiscali.it, oppure contattando il cell. 329 223 6792.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA