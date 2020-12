“Oggi, in seduta straordinaria, la giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 650mila euro per i costi di gestione della discarica di Autigno.

Ringraziamo il presidente Michele Emiliano che aveva assunto l’impegno di sostenere il Comune di Brindisi in questo momento di difficoltà.

La nostra proposta di bilancio, che conteneva il contributo regionale per i costi di gestione di Autigno, non era evidentemente un desiderio ma qualcosa di estremamente concreto.

I 650mila euro sono l’attuale disponibilità nel bilancio residuo regionale 2020; c’è l’impegno di completare la parte mancante con il prossimo bilancio previsionale della Regione Puglia 2021.

Questo consentirà il prossimo anno di ripristinare esattamente lo schema di bilancio proposto dalla nostra amministrazione: conferma la validità delle nostre scelte e l’importante azione di risanamento dei conti del Comune che è stata fatta dalla nostra amministrazione in questi ultimi due anni.

Nel frattempo abbiamo predisposto un emendamento al bilancio previsionale, che presenterò in consiglio comunale il prossimo 22 dicembre, che ripristina parte dei fondi per i servizi Adi e Sad, consentendone già dall’1 genniao 2021 la prosecuzione. Nell’approvazione del bilancio 2021 il capitolo di Adi e Sad sarà integrato completamente” lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.