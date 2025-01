Ritengo doveroso fare un momento di verità sul possibile cambio di gestione dell’Asilo Comunale del Rione Paradiso, di cui smentisco categoricamente le notizie che stanno circolando di chiusura.

La proposta di Armonizzare con una Gestione Uniforme, con una Proposta Educativa e Didattica uguale per tutti, significa efficenza e rendere un servizio uniforme.

Questo consente alcuni vantaggi:

1) Buoni minori(interdette alle strutture pubbliche o gestito da personale pubblico)

2) Fondi 0-3 anni del Comune di Brindisi destinato all’estenzione minori.

3) Fondi 0-6 anni del Comune di Brindisi

Questi fondi saranno incrementati rispetto all’ anno precedente.

Questo consentirà anche ai frequentatori dell’ asilo del Paradiso di poter usufruire di queste opportunità.

Arminozzare significa anche al pari degli altri asili, che anche al Paradiso si possa realizzare il tempo pieno, con Servizio Mensa, le verifiche sulle altre strutture e i riscontri con le famiglie ci confermano l’ utilità e l’ eccellenza dell’ offerta su tutti gli asili.

Non entro nel merito nei costi dell’Asilo del Paradiso visti gli evidenti riscontri in negativo tra costi ed entrate che non possono certo essere sanata con la proposta dei sindacati di aumento delle rette.

Rimango disponibile al confronto in ogni momento, ma è evidente che è obbligo morale riportare la discussione su questioni vere e non fantasiose che mirano a creare tensioni.

Ercole Saponaro

Assessore Ai Servizi Sociali