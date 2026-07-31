L’Aurora Volley Brindisi ha ufficializzato oggi la conferma di Morgana Gallo, che nella prossima stagione vestirà nuovamente la maglia biancazzurra dopo l’annata appena conclusa.

Gallo, 29 anni, originaria di Taranto, è un’atleta esperta e versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di schiacciatrice che quello di libero. Nel corso della sua carriera ha giocato con le maggiori società pugliesi, raggiungendo il punto più alto con la promozione in B1 con Fasano.

La sua permanenza in biancazzurro è il risultato di una trattativa cercata e voluta da entrambe le parti, che ha portato alla conferma di una delle giocatrici più complete della categoria.

A commentare l’accordo è il presidente Ercole Saponaro: “Sono molto felice e soddisfatto per aver potuto confermare un’atleta molto importante per il nostro club, con caratteristiche che raramente si trovano in questa categoria. La permanenza di Morgana ci consente di mantenere alto il nostro livello di competitività per disputare un campionato di vertice”.

Anche Morgana Gallo ha commentato con soddisfazione il rinnovo: “Sono davvero felice di poter continuare il percorso iniziato lo scorso anno con questa società. Voglio continuare a crescere e dare il massimo per la squadra, convinta che un gruppo unito sia la base per raggiungere obiettivi importanti. Ringrazio la società per la fiducia: sapere di essere stata fortemente voluta mi dà ancora più motivazione”.

Con questa conferma, l’Aurora Volley Brindisi rafforza le proprie ambizioni in vista della prossima stagione, che prenderà il via in autunno.