Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Brindisi, dove una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Materdomini per l’incendio di un’auto. La vettura, una Renault Clio, era in marcia quando, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco.

All’interno si trovava una donna che è riuscita ad accostare e ad abbandonare il mezzo in tempo, senza riportare ferite.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti.

Non si segnalano altri coinvolti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.