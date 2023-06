Ogni anno, il 14 giugno, i paesi di tutto il mondo celebrano la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

L’evento nasce per ringraziare i donatori di sangue per il loro “dono” e per sensibilizzare sulla necessità di donazioni regolari per garantire la qualità, la sicurezza e la disponibilità di sangue per i pazienti bisognosi.

Avis Provinciale Brindisi, riprendendo lo slogan promosso dall’Organizzazione mondiale della Sanità e da Avis Nazionale “Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso”, vuole sensibilizzare quante più persone alla tematica dell’altruismo e della solidarietà, ha sottolineato il Presidente Sergio Zezza, che ha aggiunto come sia importante la donazione periodica, che tende a garantire l’autosufficienza di sangue per molti pazienti cronici e rappresenta un vero e proprio salvavita, in particolare per coloro che sono affetti da patologie come la talassemia, l’emofilia, l’anemia falciforme e le immunodeficienze.

Esserci per gli altri è l’impegno di Avis, che vuole mettere in campo tutte le leve per motivare ulteriormente coloro che sono già donatori e per stimolare le persone in buona salute che non hanno mai donato ad iniziare a farlo, in particolare i giovani.

Diverse le iniziative di Avis sui vari territori:

– nel pomeriggio del 13 alle ore 17,30 a Brindisi nella zona portuale, sarà posizionato uno striscione che ricorda l’evento sulla motobanca dell’ STP che fa rotta tra il Porto e il rione Casale. Un ringraziamento particolare al Presidente della società Senatore Salvatore Tomaselli e al Direttore Avv. Maurizio Falcone per la disponibilità e la collaborazione dimostrata nei confronti dell’associazione;

– la mattina del 14 donazione straordinaria presso il SIMT, organizzata dall’Avis Comunale di Brindisi;

– nel pomeriggio donazioni straordinarie presso i Comuni di Carovigno e Ostuni, organizzate dalle sezioni Comunali locali;

– nella giornata del 14 esposizione presso tutte le Comunali della Provincia di un manifesto celebrativo che ringrazia i donatori per il loro impegno;

– nel pomeriggio e nella serata della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, diversi eventi organizzati su Ostuni da parte di Avis Provinciale, dalla Comunale di Ostuni e dal Gruppo Giovani Provinciale, tra cui si ricorda la SS. Messa presso la Chiesa di S. Francesco alle ore 19,00.

Sarà una giornata all’insegna della riflessione sul contributo che ognuno di noi può dare per il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue sul territorio, come segno di impegno civico e di amore per la tutela della vita.