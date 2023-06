Un violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Brindisi causando notevoli disagi.

Particolarmente colpito il capoluogo, che è stato letteralmente sommerso dall’acqua per circa quattro ore ininterrotte.

La grande quantita di pioggia caduta in pochissimo tempo ha provocato allagamenti nelle zone già tristemente note per le criticità in caso di maltempo, come il tratto finale di Via Appia, Via Tor Pisana, la strada dei Pittachi, via provinciale San Vito, via Arturo Martini, via Materdomini e Strada Patri.

Notevoli i disagi segnalati: inaccessibili sia il sottopasso di Via Materdomini che quello di Via Appia, caduti diversi alberi, bloccati in auto numerosi cittadini, allagati moltissimi scantinati.

Incessante il lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, della Polizia Locale e della Protezione Civile.

Tra i numerosi interventi va segnalato quello eseguito dai Vigili del Fuoco per salvare una madre e la figlia di tre mesi intrappolate all’interno di un’abitazione allagata.

La Polizia Locale ed il Comune di Brindisi hanno lanciato alla cittadinanza l’invito “ad uscire solo se strettamente necessario e nel caso prestare la massima attenzione”.

“Molte strade della città – continua l’avviso – sono state chiuse per impercorribilità e altre saranno chiuse alla circolazione veicolare (es.: via Ciciriello, Via Mater Domini, Via Vespucci, Via Provinciale per San Vito nei pressi del parco Cillarese, Via Provinciale per Lecce nei pressi della Questura, Via Tor Pisana, ecc.)”

Dopo le 13.30 ha smesso di piovere e la situazione è lentamente tornata alla normalità