Sarà presentato domenica 15 febbraio, alle ore 17:00, presso la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara), il romanzo “Il cielo è un arcobaleno che si muove” di Anna Biasi, pubblicato da Oltre il Vento Edizioni e curato dall’editor Carmen Nolasco.

L’incontro si propone come un momento di ascolto e riflessione sul tema dell’autismo, affrontato attraverso una narrazione intensa e originale. Il romanzo racconta la storia di Anaïs, madre di un bambino autistico non verbale, e si sviluppa attraverso una struttura narrativa peculiare: ogni capitolo è proposto in due versioni speculari, “dolce” e “amara”, come il caffè. Da un lato il mondo immaginario, dall’altro la realtà quotidiana, con il suo carico di fatica, silenzi e speranze. Ne emerge un dialogo continuo tra fuga e consapevolezza, tra dolore e desiderio di comprensione.

Dopo Io sono qui, tu dove sei (Les Flâneurs Edizioni, 2020), Anna Biasi torna a raccontare l’autismo con uno sguardo profondo e rispettoso. Impiegata in una grande azienda nazionale, è socia dell’associazione di mutuo aiuto Il Bene che ti voglio, punto di riferimento per molte famiglie che affrontano il percorso legato alla diagnosi e alla crescita di figli nello spettro autistico.

L’evento è promosso dalle associazioni Il Bene che ti voglio ODV-ETS e Impresa Mamma.

A dialogare con l’autrice sarà don Cosimo Schena.

Introdurrà l’incontro Francesco Mauro, bibliotecario della Biblioteca del Vicolo e segretario di Yeahjasi Brindisi APS, ente gestore dell’ex Convento di Santa Chiara. Sono inoltre previsti i saluti dei referenti delle associazioni promotrici.

L’appuntamento si configura come uno spazio di condivisione aperto alla cittadinanza, in cui la letteratura diventa strumento di comprensione e vicinanza.

Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale

Ex Convento di Santa Chiara – Via Santa Chiara, 2, Brindisi (nei pressi del Duomo)

Domenica 15 febbraio – ore 17:00

Ingresso libero fino a esaurimento posti.