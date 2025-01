Intorno a mezzanotte, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta in via Guglielmo Marconi, nei pressi della chiesa di San Benedetto, per l’incendio di una Lancia Ypsilon.

Le fiamme, domate dai soccorritori, hanno danneggiato anche un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze. Dopo lo spegnimento, è stata effettuata la bonifica dell’area.

Sul posto anche la Polizia di Stato e la Scientifica per accertamenti sulle cause dell’incendio.