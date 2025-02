L’Associazione Culturale Yehajasi Brindisi APS (Ex convento di Santa Chiara) è lieta di invitare tutta la cittadinanza e gli organi di stampa alla proiezione in diretta delle audizioni ufficiali per la candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Le audizioni delle dieci città finaliste si svolgeranno il 25 e 26 febbraio 2025 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma. Brindisi presenterà il proprio dossier di candidatura il 25 febbraio 2025 alle ore 11:30, con la partecipazione del Sindaco di Brindisi e di una delegazione ufficiale, composta da rappresentanti istituzionali, esperti del settore culturale e figure chiave del progetto.

Durante l’audizione interverranno:

Chris Torch, Direttore della candidatura

Carmelo Grassi, Direttore artistico

Roberto Romeo, Responsabile comunicazione dossier

Davide Di Muri, Coordinatore del progetto Case di Quartiere di Brindisi

Diego Caianiello, Sindaco dei Ragazzi di Brindisi

Maria D’Aprile, Responsabile rapporti con le istituzioni dell’ONU

Katiuscia Di Rocco, Direttrice della Biblioteca Arcivescovile De Leo di Brindisi

Giulia Vecchio, Attrice

Oltre ai relatori, sarà presente a Roma una delegazione più ampia a supporto della candidatura, testimoniando il forte coinvolgimento della città e del territorio nel percorso verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

Per permettere a tutta la comunità di vivere questo momento cruciale e sostenere la candidatura della città, trasmetteremo in diretta l’audizione presso l’Ex Convento di Santa Chiara, situato in via Santa Chiara, 6 – Brindisi, nel cuore del centro storico.

Dettagli dell’evento:

📅 Data: Martedì 25 febbraio 2025

⏰ Orario: Dalle ore 10:30

📍 Luogo: Ex Convento di Santa Chiara, *via Santa Chiara, 6 – Brindisi*

🎟️ Ingresso: Libero e gratuito fino a esaurimento posti

Un momento decisivo per Brindisi

L’iniziativa offrirà a cittadini, associazioni, operatori culturali e istituzioni locali la possibilità di seguire in tempo reale l’audizione della nostra città e di partecipare attivamente a questo percorso collettivo.

Invito alla stampa

L’evento rappresenta un’importante occasione per raccontare il processo di candidatura di Brindisi e il coinvolgimento della comunità. Gli organi di stampa sono caldamente invitati a partecipare per documentare questo momento storico e dare risalto all’iniziativa.

Perché partecipare?

– Sostegno alla città: Un’opportunità per dimostrare il nostro supporto collettivo alla candidatura di Brindisi.

– Coinvolgimento comunitario: Un momento di condivisione per vivere insieme un passaggio cruciale del percorso di candidatura.

– Approfondimento culturale: Un’occasione per conoscere nel dettaglio i progetti e la visione per il futuro culturale della città.

Per una migliore organizzazione, invitiamo i partecipanti a presentarsi con qualche minuto di anticipo.

Sosteniamo insieme Brindisi nella sfida per diventare Capitale Italiana della Cultura 2027!

